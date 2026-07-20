/सरकार से टकराईं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सरदारशहर में अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू

Churu News: जयपुर में सरकार और आंगनबाड़ी प्रतिनिधियों के बीच हुए समझौते को सिरे से खारिज करते हुए सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी. बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पंचायत समिति परिसर के बाहर धरने पर बैठ गईं और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर आंदोलन तेज करने का ऐलान किया. सुबह सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पहले नारेबाजी करती हुई सीडीपीओ कार्यालय पहुंचीं, जहां उन्होंने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा. इसके बाद रैली के रूप में एसडीएम कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया और जल्द समाधान की मांग की.

सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आंदोलन रखेंगी जारी

इससे पहले रविवार को ताल मैदान में हुई बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि जयपुर में सरकार के साथ बनी सहमति उनकी प्रमुख मांगों के अनुरूप नहीं है. इसलिए सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीटू संगठन के बैनर तले आंदोलन जारी रखेंगी. अखिल भारतीय किसान सभा के रामकृष्ण छीपा ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का लगातार शोषण हो रहा है और जब तक सरकार उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांग?

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और ग्राम साथिनों को नियमित कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. सेवानिवृत्ति पर पेंशन और ग्रेच्युटी का लाभ मिले. मानदेय का एकमुश्त भुगतान किया जाए. सभी लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण हो. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का वर्ष 2022 से लंबित भुगतान जारी किया जाए. मोबाइल रिचार्ज, सामुदायिक उत्सव और ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्यों के इंसेंटिव का बकाया भुगतान किया जाए. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें वर्ष में केवल 11 माह का ही मानदेय मिलता है और हर साल फरवरी माह का भुगतान बैंक खातों में दर्ज नहीं किया जाता. साथ ही प्रशिक्षण के दौरान उपयोग होने वाली टीएलएम सामग्री भी उन्हें अपने खर्च पर खरीदनी पड़ती है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है.

कौन-कौन धरने में रहा मौजूद?

धरने के दौरान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक हड़ताल और आंदोलन जारी रहेगा. धरने में रमेश चौधरी, सरोज, पाना देवी, मनीषा चौधरी, प्रतिभा, संजू देवी, सुमित्रा, तुलसी सेवदा, ग्यारसी देवी, सविता, सुमन कंवर, बबीता, गोमती देवी, तुलसा देवी, परमेश्वरी, कंचन सहित सेंकडो की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहीं.