Churu News: संजू सैमसन की तूफानी पारी, बुमराह का कहर… भारत ने जीता T20 वर्ल्ड कप

Rajasthan News: भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब जीता. संजू सैमसन (89) और बुमराह (4 विकेट) की बदौलत मिली इस जीत का जश्न चूरू और सरदारशहर में आतिशबाजी और नारों के साथ मनाया गया.

Published:Mar 09, 2026, 12:15 PM IST | Updated:Mar 09, 2026, 12:15 PM IST

Churu News: भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का लोहा मनवाया है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए हाई-वोल्टेज फाइनल मुकाबले में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से शिकस्त देकर तीसरी बार टी20 विश्व कप का खिताब अपने नाम कर लिया है. इस ऐतिहासिक जीत की गूंज राजस्थान के चूरू और सरदारशहर की गलियों में भी सुनाई दी.

मैच का रोमांच
टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 255 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया. बता दें कि जीत की नींव संजू सैमसन (46 गेंद, 89 रन), अभिषेक शर्मा (21 गेंद, 52 रन) और ईशान किशन (25 गेंद, 54 रन) की आतिशी पारियों ने रखी. इन तीनों ने मिलकर भारत को महज 15 ओवर में ही 200 के पार पहुंचा दिया था. वहीं 256 रनों के पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम सवा लाख दर्शकों के दबाव में बिखर गई. टिम सीफर्ट (52) के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं सका और पूरी टीम 159 रनों पर सिमट गई.

बुमराह और अक्षर की घातक गेंदबाजी
भारतीय गेंदबाजों ने कीवी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका नहीं दिया. जसप्रीत बुमराह ने घातक गेंदबाजी करते हुए सर्वाधिक 4 विकेट झटके. अक्षर पटेल ने स्पिन का जादू चलाते हुए 3 विकेट अपने नाम किए. तो हार्दिक पांड्या और वरुण चक्रवर्ती को भी 1-1 सफलता मिली.

चूरू और सरदारशहर में दिवाली जैसा जश्न
भारत की जीत की खबर मिलते ही चूरू के वार्ड 16 सहित पूरे शहर में उत्सव का माहौल हो गया. क्रिकेट प्रेमियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर आतिशबाजी की.

नारेबाजी
ताराचंद सैनी और लीलाधर दानोदिया जैसे प्रशंसकों ने भारतीय टीम के समर्थन में नारे लगाए. उन्होंने कहा, "संजू और अभिषेक की बैटिंग देखकर ही लग गया था कि कप हमारा है."सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारत, मेजबान के तौर पर विश्व कप जीतने वाली और तीन बार ट्रॉफी पर कब्जा करने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई है.

