शौर्य दिवस पर शिक्षा विभाग का बड़ा यू-टर्न! 12 घंटे में आदेश रद्द, मंत्री दिलावर ने बताया कारण

Rajasthan Education Department: प्रदेश में शिक्षा विभाग का एक फैसला सोमवार को दिनभर चर्चा में रहा. 6 दिसंबर को स्कूलों में ‘शौर्य दिवस’ मनाने का आदेश जारी हुआ और कुछ ही घंटे बाद अचानक वापस ले लिया गया. इस यू-टर्न ने पूरे शिक्षा जगत में हलचल मचा दी. कई जगह इस फैसले को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रही.

इसी बीच शिक्षा मंत्री और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर रतनगढ़ में एक शादी समारोह में पहुंचे, जहां ढोल-नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया. समारोह के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की और आदेश वापस लेने की वजह बताई.

मंत्री दिलावर ने कहा कि इस समय स्कूलों में परीक्षाएं चल रही हैं. ऐसे में किसी अतिरिक्त कार्यक्रम से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है. इसलिए बच्चों की सुविधा और परीक्षा प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए शौर्य दिवस मनाने का फैसला फिलहाल टाल दिया गया है. उन्होंने साफ कहा कि पढ़ाई से समझौता नहीं किया जा सकता.

दिलावर ने यह भी कहा कि उनकी जानकारी में ऐसा कोई आदेश जारी ही नहीं हुआ था. उन्होंने कहा कि जब आदेश हुआ ही नहीं, तो उसे निरस्त करने का सवाल ही नहीं उठता. मंत्री के इस बयान ने पूरे मामले को और दिलचस्प बना दिया है.

उधर, सोशल मीडिया पर पिछले दिनों माध्यमिक शिक्षा निदेशक का एक लेटर वायरल हुआ था, जिसमें 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने की बात कही गई थी. इस पर शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि लेटर पूरी तरह भ्रामक और कूट रचित है. विभाग ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही जानकारी गलत है.

फैसले के बदलने और वायरल लेटर की वजह से दिनभर शिक्षकों और अभिभावकों में चर्चा बनी रही. अब विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षाओं के दौरान स्कूलों में किसी भी तरह का नया कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा. फिलहाल शिक्षा विभाग का यह यू-टर्न प्रदेशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग जानना चाह रहे हैं कि आदेश जारी हुआ था या नहीं.

