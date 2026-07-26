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चूरू में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर ने छीन ली बाइक सवार की जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम

Rajasthan News: चूरू के एनएच-52 पर बालाजी होटल के पास ट्रैक्टर की टक्कर से 53 वर्षीय बाइक सवार बजरंग सिंह की मौत हो गई. घायल को डीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 26, 2026, 03:05 PM IST | Updated:Jul 26, 2026, 03:05 PM IST
चूरू में दर्दनाक हादसा! ट्रैक्टर की टक्कर ने छीन ली बाइक सवार की जिंदगी, परिवार में मचा कोहराम
Image Credit: चूरू जिले में सड़क हादसे में 53 वर्षीय बाइक सवार की गई जान.

Churu News: चूरू जिले में शनिवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 53 वर्षीय बाइक सवार की जान चली गई. कोतवाली थाना क्षेत्र में एनएच-52 पर बालाजी होटल के पास एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी. हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मृतक के भाई की रिपोर्ट पर ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

एनएच-52 पर हुआ दर्दनाक हादसा
कोतवाली थाना पुलिस के अनुसार यह हादसा एनएच-52 पर बालाजी होटल के पास हुआ. बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर गलत दिशा से आ रहा था. इसी दौरान सामने से आ रहे बाइक सवार को उसने जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.

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घायल को अस्पताल पहुंचाया, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया
मौके पर मौजूद लोगों ने बिना समय गंवाए घायल को निजी वाहन से चूरू के डीबी अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचाया. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उसकी जांच की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. हादसे की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया.

मृतक की हुई पहचान
कोतवाली थाना के एसआई हंसराज गुर्जर ने बताया कि मृतक की पहचान लादड़िया निवासी 53 वर्षीय बजरंग सिंह के रूप में हुई है. वह शनिवार रात बाइक से चूरू की ओर आ रहे थे. इसी दौरान बालाजी होटल के पास यह हादसा हो गया. पुलिस के अनुसार शुरुआती जांच में ट्रैक्टर के गलत साइड से आने की बात सामने आई है.

पुलिस ने संभाला मोर्चा
हादसे की सूचना मिलते ही एसआई हंसराज गुर्जर पुलिस टीम के साथ डीबी अस्पताल पहुंचे. पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इसके बाद पूरे घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को दी गई.

भाई की रिपोर्ट पर केस दर्ज
रविवार को मृतक के भाई संपति सिंह ने कोतवाली थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई. पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज कर लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी. साथ ही पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

आरोपी चालक की तलाश जारी
पुलिस का कहना है कि ट्रैक्टर चालक की भूमिका की जांच की जा रही है. हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और जल्द ही आरोपी चालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव में शोक का माहौल है और परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं.

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सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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