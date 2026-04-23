/चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक

Rajasthan News: सादुलपुर में थिरपली-चांदगोठी के बीच दो गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लग गई. हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर घायल हैं. हमीरवास पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया.
Churu News: सादुलपुर क्षेत्र में थिरपली और चांदगोठी के बीच गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां दो गाड़ियों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे हालात और भयावह हो गए. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को बाहर निकाला. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.
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