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चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक

Rajasthan News: सादुलपुर में थिरपली-चांदगोठी के बीच दो गाड़ियों की टक्कर के बाद आग लग गई. हादसे में 3 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर घायल हैं. हमीरवास पुलिस और फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर राहत कार्य किया.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byZee Rajasthan Web Team
Published: Apr 23, 2026, 10:57 PM|Updated: Apr 23, 2026, 10:57 PM
चुरू में मौत का तांडव! दो गाड़ियों की भीषण भिड़ंत में 3 लोग जिंदा जले, 5 की हालत नाजुक
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Churu News: सादुलपुर क्षेत्र में थिरपली और चांदगोठी के बीच गुरुवार को भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां दो गाड़ियों की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में आग लग गई, जिससे हालात और भयावह हो गए. इस दर्दनाक हादसे में तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं. घटना की सूचना मिलते ही हमीरवास पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव कार्य शुरू किया. साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने पहुंचकर आग पर काबू पाया और घायलों को बाहर निकाला. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है.

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About the Author

SAGAR CHAUDHARY

मैं सागर चौधरी जी राजस्थान न्यूज में सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखता हूं. मुझे डिजिटल मीडिया का डेढ़ साल का अनुभव है. इससे पहले मैं जी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. मैंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की है.

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