/ददरेवा मेले को लेकर हुई हाई लेवल बैठक, ट्रैफिक से लेकर सुरक्षा तक का प्लान हुआ तैयार

Churu News: सादुलपुर में कानून-व्यवस्था, ट्रैफिक और आगामी ददरेवा मेले की तैयारियों को लेकर गुरुवार को स्थानीय पुलिस थाना परिसर में सामुदायिक संपर्क समूह (सीएलजी) की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने की. बैठक में शहर की यातायात व्यवस्था, बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण, सुरक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मामलों समेत कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. पुलिस अधिकारियों ने लोगों की समस्याएं सुनीं और उनके सुझावों पर आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर जोर

बैठक में शहर के घंटाघर, गणगौरी दरवाजा और बस स्टैंड जैसे व्यस्त इलाकों में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को लेकर चिंता जताई गई. सीएलजी सदस्यों ने इन क्षेत्रों में ट्रैफिक को व्यवस्थित करने और जाम की समस्या कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने की मांग की. पुलिस प्रशासन ने भी ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लोगों से सुझाव लिए.

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बाजारों से अतिक्रमण हटाने की उठी मांग

बैठक के दौरान शहर के मुख्य बाजारों में बढ़ते अतिक्रमण का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. सदस्यों ने कहा कि सड़क किनारे हो रहे अतिक्रमण के कारण लोगों और वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो रही है. इस पर प्रशासन से नियमित कार्रवाई कर बाजारों को व्यवस्थित बनाने की मांग की गई.

ददरेवा मेले की सुरक्षा तैयारियों पर चर्चा

आगामी ददरेवा मेले को देखते हुए पुलिस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई. श्रद्धालुओं की सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग व्यवस्था और यातायात संचालन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. अधिकारियों ने कहा कि मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखने के लिए पहले से ही आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं, ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो.

सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने पर दिया गया जोर

बैठक में शहर के प्रमुख स्थानों पर अधिक से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की जरूरत बताई गई. सदस्यों का कहना था कि कैमरे लगने से अपराधों पर नजर रखना आसान होगा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद मिलेगी. पुलिस अधिकारियों ने इस सुझाव को गंभीरता से लेने की बात कही.

सोशल मीडिया पर वायरल मामलों पर भी हुई चर्चा

हाल ही में गौशाला से जुड़े सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे मामलों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई. सीएलजी सदस्यों ने अपनी शिकायतें और सुझाव अधिकारियों के सामने रखे. पुलिस ने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर जानकारी की पहले जांच की जाएगी और तथ्य सही पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

बेहतर तालमेल से मजबूत होगी कानून-व्यवस्था

आईपीएस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने कहा कि पुलिस और आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल से ही शहर में कानून-व्यवस्था मजबूत रह सकती है. उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या समस्या की सूचना तुरंत पुलिस को दें. बैठक में थाना प्रभारी राजेश कुमार सिहाग, मनीषा शांडिल्य, सतबाला रोहिल्ला, सीएलजी सदस्य और शहर के कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे.