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जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Rajasthan News: सादुलपुर पंचायत समिति की ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर विधायक मनोज न्यांगली भड़क गए. उन्होंने जनसुनवाई के कमजोर प्रचार-प्रसार और कम लोगों की मौजूदगी पर सवाल उठाए. एसडीएम से हल्की नोकझोंक भी हुई. अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस देने की बात कही गई.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Jun 11, 2026, 11:15 PM|Updated: Jun 11, 2026, 11:15 PM
जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल
Image Credit: Churu News

Churu News: सादुलपुर पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विधायक मनोज न्यांगली ने जमकर नाराजगी व्यक्त की. इस मौके पर एक पुराने मामले को लेकर विधायक और एसडीएम के बीच हल्की नोक झोंक भी हुई. जनसुनवाई उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन विधायक के पहुंचने पर उपखंड अधिकारी सहित अधिकांश विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिले.

विधायक न्यांगली ने जनसुनवाई की व्यवस्था और अधिकारियों की गैरहाजिरी पर कड़ी आपत्ति जताई. इस मौके पर विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि जब लोगों को जनसुनवाई की सूचना ही नहीं दी गई, तो शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर कैसे पहुंचेंगे. सूचना के अभाव में जनसुनवाई में नही के बराबर लोग पहुंचे. जनसुनवाई में अनेक संबंधित विभाग के अधिकारी भी नदारद रहे.

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वहीं जिला एवं ब्लॉक स्तर के कई अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर विधायक ने जमकर नाराजगी जताई. विधायक ने कहा कि जनसुनवाई के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंच सके. यदि प्रचार-प्रसार सही तरीके से होता तो अधिक संख्या में लोग अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख सकते थे. विधायक ने नगर पालिका क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने, गंदे पानी की डिग्गियों की सफाई करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने तथा कूचियां बस्ती में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई.

इस दौरान विधायक मनोज न्यांगली ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आमजन तथा कथित "लपका गैंग" से सावधान रहें. उन्होंने कहा कि लोगों के कार्य नियमों और कानून के अनुसार होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उपखंड अधिकारी मनोज खेमदा ने कहा कि जो अधिकारी बिना किसी उचित कारण के जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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