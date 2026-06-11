/जनसुनवाई में खाली कुर्सियां देख भड़के विधायक! अधिकारियों की गैरहाजिरी पर मचा बवाल

Churu News: सादुलपुर पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र में आयोजित ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाई में अधिकारियों की अनुपस्थिति पर विधायक मनोज न्यांगली ने जमकर नाराजगी व्यक्त की. इस मौके पर एक पुराने मामले को लेकर विधायक और एसडीएम के बीच हल्की नोक झोंक भी हुई. जनसुनवाई उपखंड अधिकारी की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन विधायक के पहुंचने पर उपखंड अधिकारी सहित अधिकांश विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं मिले.

विधायक न्यांगली ने जनसुनवाई की व्यवस्था और अधिकारियों की गैरहाजिरी पर कड़ी आपत्ति जताई. इस मौके पर विधायक ने यह भी सवाल उठाया कि जब लोगों को जनसुनवाई की सूचना ही नहीं दी गई, तो शहरी ओर ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी समस्याएं लेकर कैसे पहुंचेंगे. सूचना के अभाव में जनसुनवाई में नही के बराबर लोग पहुंचे. जनसुनवाई में अनेक संबंधित विभाग के अधिकारी भी नदारद रहे.

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वहीं जिला एवं ब्लॉक स्तर के कई अधिकारियों की गैर मौजूदगी को लेकर विधायक ने जमकर नाराजगी जताई. विधायक ने कहा कि जनसुनवाई के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं दी गई, जिसके कारण अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंच सके. यदि प्रचार-प्रसार सही तरीके से होता तो अधिक संख्या में लोग अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने रख सकते थे. विधायक ने नगर पालिका क्षेत्र में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों को तत्काल दुरुस्त कराने, गंदे पानी की डिग्गियों की सफाई करवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखने तथा कूचियां बस्ती में बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग उठाई.

इस दौरान विधायक मनोज न्यांगली ने नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि आमजन तथा कथित "लपका गैंग" से सावधान रहें. उन्होंने कहा कि लोगों के कार्य नियमों और कानून के अनुसार होने चाहिए तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता या अवैध वसूली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर उपखंड अधिकारी मनोज खेमदा ने कहा कि जो अधिकारी बिना किसी उचित कारण के जनसुनवाई में अनुपस्थित रहे हैं, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किए जाएंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में जनसुनवाई को अधिक प्रभावी बनाया जाएगा.