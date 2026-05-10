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सरकारी डॉक्टर के घर पर इंजेक्शन लगते ही मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

Rajasthan News: सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल के डॉक्टर चंदन मोठसरा के सरकारी आवास पर 60 वर्षीय मरीज रामलाल नाइ को इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मौत हो गई. परिजनों ने इलाज और इंजेक्शन पर गंभीर सवाल उठाए. अस्पताल में हंगामा, पुलिस जांच में जुटी. परिजन राजीनामे के दबाव का आरोप लगा रहे हैं.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: May 10, 2026, 06:48 PM|Updated: May 10, 2026, 06:48 PM
सरकारी डॉक्टर के घर पर इंजेक्शन लगते ही मरीज की मौत, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Patient Died After Injection In Churu

Churu News: सरदारशहर के राजकीय उपजिला अस्पताल के डॉक्टर चंदन मोठसरा के सरकारी आवास पर रायपुरिया निवासी 60 वर्षीय मरीज को इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद मौत का मामला सामने आया है. परिजनों के अनुसार 60 वर्षीय रामलाल नाई सांस की बीमारी से पीड़ित था. परिजन उसे इलाज के लिए सरदारशहर लेकर आए थे और उसे डॉक्टर चंदन मोठसरा के सरकारी आवास पर दिखाया गया था.

बताया गया कि डॉक्टर ने कुछ जरूरी जांच लिखी और वहां मौजूद एक युवक को मरीज रामलाल को इंजेक्शन लगाने के लिए कहा. जैसे ही युवक ने इंजेक्शन लगाया, मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इसके बाद डॉक्टर ने परिजनों को तुरंत राजकीय उपजिला अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने को कहा और बताया कि यहां ऑक्सीजन की सुविधा नहीं है.

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परिजनों का कहना है कि वे मरीज को इमरजेंसी वार्ड लेकर पहुंचे और डॉक्टर को फोन किया, लेकिन डॉक्टर समय पर नहीं आए. करीब तीन-चार बार फोन करने के बाद डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और आते ही कहा कि मरीज की मृत्यु हो चुकी है और वह कुछ नहीं कर सकते.

परिजनों ने आरोप लगाया कि जब उन्होंने डॉक्टर से देरी के बारे में सवाल किया तो डॉक्टर ने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, आप जो करना है कर लो, चाहे पुलिस में जाओ या कहीं भी जाओ. इसके बाद परिजनों ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और डॉक्टर के सरकारी आवास के बाहर भीड़ जमा हो गई.

सूचना मिलने पर एसआई ओम प्रकाश यादव पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली. अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि मरीज की मौत डॉक्टर के सरकारी आवास पर इंजेक्शन लगाने के बाद हुई है. एसआई ने बताया कि परिजनों से बातचीत कर समझाइश की जा रही है.

परिजन अभी अन्य रिश्तेदारों के आने का इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा. इस पूरे मामले में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या डॉक्टर अपने सरकारी आवास पर इलाज कर सकते हैं और मरीज को इंजेक्शन लगाने वाला युवक कौन था. वहीं यह भी जांच का विषय है कि इंजेक्शन सही तरीके और सही मात्रा में लगाया गया या नहीं. फिलहाल मौके पर भीड़ बढ़ती जा रही है और मामला लगातार तूल पकड़ रहा है. परिजनों का यह भी आरोप है कि उन पर राजीनामा करने का दबाव बनाया जा रहा है.

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SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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