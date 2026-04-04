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फरार चल रहे गैंगस्टर भाला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, रोहित गोदारा गैंग पर पुलिस का शिकंजा

Rajasthan News: सरदारशहर पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार सुभाष सारण उर्फ भाला और दिनेश जाट को गुजरात से गिरफ्तार किया. आरोपी रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य हैं. पुलिस अब गहन पूछताछ कर अन्य आपराधिक संबंध भी तलाश रही है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited BySAGAR CHAUDHARY
Reported ByNavratan prajapat
Published:Apr 04, 2026, 05:01 PM IST | Updated:Apr 04, 2026, 05:01 PM IST

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फरार चल रहे गैंगस्टर भाला समेत 2 आरोपी गिरफ्तार, रोहित गोदारा गैंग पर पुलिस का शिकंजा

Churu News: सरदारशहर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दो आरोपियों को गुजरात से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में रोहित गोदारा गैंग के सक्रिय सदस्य 25 वर्षीय सुभाष सारण उर्फ भाला पुत्र हरिराम जाट निवासी रामसीसर भेडवालिया और 19 वर्षीय दिनेश पुत्र कुंभाराम जाट निवासी भावनदेसर शामिल हैं. यह कार्रवाई थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में एएसआई हिम्मतसिंह ने की.

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि यह मामला 24 जनवरी का है, जब रामसीसर भेडवालिया गांव में एक ज्वेलर्स की दुकान पर व्यापारी राकेश सोनी के साथ सुभाष सारण और दिनेश ने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया था. वारदात के बाद दोनों आरोपी फरार हो गए थे. मामले की जांच एएसआई हिम्मतसिंह को सौंपी गई थी.

एएसआई हिम्मतसिंह ने लगातार आरोपियों का पीछा करते हुए तकनीकी साक्ष्यों और मजबूत मुखबिर तंत्र के सहयोग से उन्हें गुजरात के उमरगांव से गिरफ्तार किया. थानाधिकारी ने बताया कि सुभाष सारण उर्फ भाला रोहित गोदारा गैंग का सक्रिय सदस्य है और उस पर नागौर जिले के कुचामन सिटी और हरियाणा में भी मुकदमे दर्ज हैं. इसके अलावा चुरु पुलिस अधीक्षक ने सुभाष सारण पर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया था.

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पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में यह जानकारी मिली है कि सुभाष सारण गैंग के लिए सक्रिय रूप से काम करता रहा है और कई अन्य वारदातों में शामिल होने की संभावना है. उसकी गहनता से पूछताछ की जा रही है, ताकि अन्य आपराधिक गतिविधियों और गैंग के अन्य सदस्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा सकें.

इस गिरफ्तारी में कांस्टेबल शिवकुमार और विनोद कुमार ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. पुलिस का कहना है कि इस कार्रवाई से गैंग की गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ेगा और फरार अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.

सरदारशहर पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि जांच अभी जारी है और आरोपी सुभाष सारण व दिनेश से पूरी जानकारी जुटाने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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