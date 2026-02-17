चूरू में अन्नपूर्णा रसोई परिसर बना पार्टी स्पॉट! नॉन वेज और शराब के बीच पुलिस ने मारा छापा

Churu News: शहर के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के पीछे बने रेन बसेरा और अन्नपूर्णा रसोई परिसर में सोमवार देर रात एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. यह परिसर सामान्यतः जरूरतमंद लोगों के लिए बनाया गया है, जहां उन्हें ठहरने और भोजन की सुविधा मिलती है. लेकिन इस बार यहां कुछ लोग असामाजिक हरकतों में लिप्त पाए गए. कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दो व्यक्तियों को पकड़ लिया, जबकि दो अन्य अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गए.

पुलिस को देर रात रेन बसेरा परिसर में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी. सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और तलाशी अभियान चलाया. तलाशी के दौरान पुलिस ने देखा कि परिसर में ईंटों से अस्थायी चूल्हा बनाया गया था, जिस पर नॉन वेज पकाया जा रहा था. साथ ही एक कुकर में पहले से पका हुआ नॉन वेज भी पाया गया.

इस परिसर के बाहर दो लग्जरी गाड़ियां खड़ी मिलीं, जो इस पूरे मामले की गंभीरता को और बढ़ा रही थीं. इसके अलावा परिसर में शराब की खाली बोतलें भी पड़ी हुई थीं. यह परिसर मूलतः जरूरतमंद लोगों के लिए अन्नपूर्णा रसोई संचालित करता है, जहां उन्हें पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है. ऐसे सामाजिक और सार्वजनिक उपयोग के स्थान पर नॉन वेज पकाने और शराब पीने जैसी गतिविधि सामने आना व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़ा करता है.

पुलिस ने बताया कि इस मामले में शराब सेवन को लेकर भी जांच की जाएगी. यदि जांच में नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होती है तो संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में समाज और प्रशासन की जागरूकता जरूरी है, ताकि सार्वजनिक और सामाजिक स्थानों का दुरुपयोग न हो.

इस घटना ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि सार्वजनिक परिसर में अनुशासन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है. प्रशासन और पुलिस के साथ-साथ नागरिकों को भी ऐसे मामलों पर ध्यान देना होगा. रेन बसेरा और अन्नपूर्णा रसोई जैसे स्थानों का उद्देश्य केवल जरूरतमंदों की सेवा करना है, और इसे बाधित करने वाले किसी भी प्रयास को गंभीरता से लिया जाना चाहिए.

पुलिस ने कहा कि फरार हुए दो व्यक्तियों की तलाश जारी है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा. इस कार्रवाई से यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधि को सहन नहीं किया जाएगा और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

