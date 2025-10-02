चूरू में बड़ा खुलासा! डीजल में मिलाने वाला 3270 लीटर अवैध केमिकल बरामद

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर आई पी एस अधिकारी अभिजीत पाटिल ने एजीटीएफ पुलिस टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर दो गोदामों पर कार्रवाई करते हुए 3270 लीटर अवैध केमिकल बरामद किया है. पुलिस ने एक दर्जन से अधिक केमिकल से भरे ड्रम जब्त किए.

NH-52 पर चलता है धंधा

गत कई वर्षों से रात के अंधेरे में राष्ट्रीय राजमार्ग 52 पर चूरू से हरियाणा बॉर्डर तक केमिकल चोरी कर बिक्री का धंधा चलता रहा है. अप्रैल माह में भी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक खेत में बने मकान में दबिश देकर लाखों का केमिकल बरामद किया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. राजस्थान और हरियाणा पुलिस ने सीमावर्ती क्षेत्र में कई मामलों की जांच की, लेकिन केमिकल चोरी और बिक्री की प्रवृत्ति कम नहीं हुई.

क्या बोले आईपीएस अभिजीत पाटिल?

आईपीएस अभिजीत पाटिल ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक जय यादव के निर्देशानुसार एक अक्टूबर 2025 को एजीटीएफ टीम चूरू और थाना तारानगर की संयुक्त टीम ने एनएच-52 के पास दो स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की. न्यू बालाजी होटल, रोही हड़ियाल स्थित फैक्ट्री से 1320 लीटर अवैध केमिकल भरे 6 ड्रम और केमिकल बनाने की मशीनें जब्त की गईं. इस मामले में चम्पालाल सुंडा निवासी बरडादास भामासी के खिलाफ थाना तारानगर में मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.

3270 लीटर अवैध केमिकल बरामद

पुलिस ने एनएच-52 मोतीसिंह की ढाणी के खेत में बने ठिकाने पर भी दबिश दी. यहां से 1950 लीटर अवैध केमिकल भरे 9 ड्रम और मशीनें बरामद हुईं. दोनों कार्रवाइयों को मिलाकर कुल 3270 लीटर अवैध केमिकल और मशीनें जब्त की गईं. आरोपी चम्पालाल के खिलाफ पहले भी अवैध केमिकल भंडारण के प्रकरण दर्ज हैं. अवैध केमिकल का प्रयोग डीजल में मिलावट कर अवैध लाभ कमाने के लिए किया जाता है, जो जनहित के लिए गंभीर खतरा है. फिलहाल मामले की जांच एजीटीएफ टीम और थाना तारानगर पुलिस द्वारा जारी है.

