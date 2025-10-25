Zee Rajasthan
SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 25, 2025, 08:18 PM IST | Updated: Oct 25, 2025, 08:18 PM IST

वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग गैंग का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, अपने ही जानकारों को फंसाकर ऐंठता था लाखों रुपये!

Churu Crime News: राजस्थान के चुरू जिले के सादुलपुर पुलिस ने एक शातिर ब्लैकमेलिंग गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो सोशल मीडिया और वीडियो कॉल के जरिए लोगों को फंसा कर उनसे रुपये ऐंठता था. थानाधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि मामले में पुलिस ने इस गिरोह के मास्टरमाइंड इस्लाम उर्फ वकील कुरेशी, निवासी अजीतपुरा, तहसील भादरा, जिला हनुमानगढ़ को गिरफ्तार किया है.

महिला साथी के साथ मिलकर फंसाता था
प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी इस्लाम अपनी महिला साथी सविता के साथ मिलकर अपने ही जानकार व्यक्तियों को फंसाने की साजिश रचता था. वह महिला से अपने परिचितों को व्हाट्सएप और फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट व मैसेज करवाता, फिर वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत और रिकार्डिंग करवाकर ब्लैकमेल करता था. इसके बाद वीडियो वायरल करने या झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर रुपये ऐंठता था. इसी तरीके से आरोपी ने अपने रिश्तेदार कपिल से दो लाख रुपये वसूल लिए थे. इसके अलावा उसने अपने गांव अजीतपुरा निवासी सफीक को भी इसी जाल में फंसा कर सादुलपुर बुलाया, धमकाकर और मारपीट कर उससे रुपये की मांग की गई.

पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ की जारी
अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि इस्लाम इस ब्लैकमेलिंग गिरोह का मुख्य साजिशकर्ता है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर गहन पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं. थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि कपिल कुमार (35 वर्ष), निवासी भिरानी, जिला हनुमानगढ़ ने शुक्रवार को मामला दर्ज करवाया था.

शिकायतकर्ता ने क्या बताया
उन्होंने बताया कि पांच सितंबर 2025 की रात उनके मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप संदेश आया. अगले दिन जवाब देने पर सामने वाली महिला ने अपना नाम और गांव बताया. महिला ने अश्लील अवस्था में वीडियो कॉल की और बाद में धमकी दी कि वीडियो वायरल कर दी जाएगी. इसके बाद इस्लाम ने फोन कर कहा कि वह वीडियो के मामले को दो लाख रुपये में निपटा देगा. आरोपी ने महिला को कपिल के घर लेकर आया, पिस्तौल दिखाकर धमकाया और झूठी लिखत कार्रवाई कि कपिल ने चार लाख रुपये उधार लिए हैं. कपिल का आरोप है कि महिला और आरोपी ने मिलकर उसे डराया-धमकाया और दो लाख रुपये हड़प लिए. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी.

