आखिर कब पकड़ा जाएगा पांच लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण? पुलिस ने परिवार के 12 लोगों पर कसा शिकंजा

Rajasthan Crime News: सुजानगढ़ में पुलिस ने पांच लाख के इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के घर और खेत पर दबिश दी. 12 लोगों को हिरासत में लिया गया. चारण पर हत्या, आर्म्स एक्ट और 27 मुकदमे दर्ज हैं, वह 2022 से फरार है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Oct 11, 2025, 08:42 PM IST | Updated: Oct 11, 2025, 08:42 PM IST

आखिर कब पकड़ा जाएगा पांच लाख का इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण? पुलिस ने परिवार के 12 लोगों पर कसा शिकंजा

Churu News: राजस्थान के चुरू के सुजानगढ़ पुलिस ने एएसपी दिनेश कुमार, डीएसपी दरजाराम बॉस और सीआई पुष्पेन्द्र झाझडिया के नेतृत्व में पांच लाख रुपए के इनामी गैंगस्टर वीरेंद्र चारण के बोबासर बिदावतन स्थित घर और खेत पर दबिश दी. इस कार्रवाई में सुजानगढ़ कोतवाली, सुजानगढ़ सदर और सालासर थाने का पुलिस जाप्ता तैनात रहा.

परिवार के 12 लोग भी हिरासत में
इस मौके पर करीब 50 पुरुष और 10 महिला कांस्टेबल तैनात थे. दबिश के दौरान पुलिस ने वीरेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह, मां भंवरी देवी, चाचा और अन्य सदस्यों से पूछताछ की. इसके अलावा 12 लोगों को विभिन्न गांवों से हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. यह कार्रवाई कुचामन सिटी में रमेश रुलाणिया हत्याकांड के बाद की गई.

इन धाराओं में दर्ज हैं मुकदमे
वीरेंद्र चारण पर आर्म्स एक्ट, हत्या, हत्या के प्रयास, अवैध शराब और फिरौती मांगने सहित कई मामलों में 27 मुकदमे दर्ज हैं. वह 2022 में सीकर में हुए राजू ठेहट मर्डर के बाद से फरार है. वीरेंद्र का भाई राजेंद्र सिंह भीलवाड़ा में सरकारी शिक्षक है.

क्या बोले परिवार लोग
वीरेंद्र के पिता नरेंद्र सिंह और मां भंवरी देवी ने कहा कि उनके लिए बेटा मर गया है. यदि कोई उसे मार भी देता है या शव उनके घर पर लाता है तो वे अंतिम संस्कार नहीं करेंगे. डीएसपी दरजाराम बॉस ने बताया कि पुलिस ने ग्राम पंचायत और तहसील कार्यालय से वीरेंद्र चारण की संपत्ति का रिकॉर्ड मांगा है.

किस-किस इलाके में दर्ज हैं मुकदमे
वीरेंद्र चारण के खिलाफ रतनगढ़, सुजानगढ़, चूरू, सीकर, दुधवा खारा, लाडनूं, छापर, कोतवाली चूरू, उद्योग नगर सीकर, करधनी जयपुर, फतेहपुर कोतवाली और तारानगर में हत्या, हत्या के प्रयास, मारपीट, आर्म्स एक्ट, फर्जी पासपोर्ट सहित कुल 27 मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस फिलहाल पूछताछ और रिकॉर्ड जांच में जुटी है, ताकि गैंगस्टर के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा सके.

