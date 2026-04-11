Rajasthan News: रतनगढ़ वोटर लिस्ट विवाद, बिना सत्यापन बना ड्राफ्ट, भाजपा ने चुनाव आयोग से की शिकायत

Rajasthan News: रतनगढ़ में वोटर लिस्ट ड्राफ्ट में अनियमितताओं को लेकर भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने जयपुर में मंत्रियों और चुनाव आयोग से गुहार लगाई है. भाजपा का आरोप है कि बीएलओ ने बिना भौतिक सत्यापन के सूची बनाई है, जिससे हर वार्ड में भारी त्रुटियां सामने आई हैं.
Trending Photos
Ratanagarh Voter list Controversy: चूरू जिले के रतनगढ़ शहर में वार्ड परिसीमन के बाद तैयार की जा रही मतदाता सूची के ड्राफ्ट में कथित अनियमितताओं और गड़बड़ियों को लेकर भाजपा के नेता परेशान नजर आ रहे है. यहाँ पर अधिकारियों ने परिसीमन के बाद क्षेत्र का सही तरीके से भौतिक सत्यापन किए बिना ही अपनी मनमर्जी से मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर दिया. जिससे अब भाजपाई उच्चस्तरीय नेताओं से सुधार की गुहार लगा रहे है.
मंत्रियों और चुनाव आयोग के द्वार पहुंची भाजपा
बता दें कि स्थानीय प्रशासन एवं जिला कलक्टर के पास शिकायत करने के बाद अब रतनगढ़ भाजपा शहर मंडल का एक प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा. प्रतिनिधिमंडल ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, चूरू जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत, स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा तथा चुनाव आयोग के सचिव राजेश वर्मा से मुलाकात कर स्थिति से अवगत कराया.
भौतिक सत्यापन (Physical Verification) पर सवाल
वहीं शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बीएलओ द्वारा परिसीमन के बाद दो-तीन बार क्षेत्र का निरीक्षण कर घर-घर सर्वे किया जाता, तो ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सकता था. उन्होंने आशंका जताई कि यदि बिना उचित सत्यापन के ही मतदाता सूची बनाई गई, तो भविष्य में भी ऐसी गलतियां बनी रह सकती हैं.
जिला प्रवक्ता ओम महर्षि ने बताया कि बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) द्वारा परिसीमन के बाद क्षेत्र का सही तरीके से भौतिक सत्यापन किए बिना ही मतदाता सूची का ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया, जिसके कारण लगभग हर वार्ड में बड़ी संख्या में त्रुटियां सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि जब तक जमीनी स्तर पर सत्यापन नहीं किया जाता, तब तक इस प्रकार ड्राफ्ट तैयार करना न्यायसंगत नहीं है.
प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मांगें
प्रतिनिधिमंडल ने सभी संबंधित नेताओं और अधिकारियों से मांग की है कि मतदाता सूची के ड्राफ्ट में पाई गई अनियमितताओं को जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ताकि आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. इस अवसर पर भाजपा शहर मंडल उपाध्यक्ष निरंजन रुन्थला, मंत्री भिवराज प्रजापत, हेमंत पंवार, शिवम सैनी सहित अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!