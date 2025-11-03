Zee Rajasthan
चुरू में सांडवा अस्पताल की शर्मनाक हालत! घायल के पैर पर गत्ता बांधकर किया रेफर

Rajasthan News: राजस्थान के चूरू जिले की सांडवा CHC में स्वास्थ्य अव्यवस्था उजागर हुई, जहां सड़क हादसे में घायल युवक के पैर पर पट्टी की जगह गत्ता बांधकर रेफर किया गया. प्रभारी ने बताया कि मेडिकल सामग्री की कमी की शिकायत कई बार की गई, पर अब तक कोई सुधार नहीं हुआ.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 03, 2025, 08:24 PM IST | Updated: Nov 03, 2025, 08:24 PM IST

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सरकार जहां स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बताने के दावे करती है, वहीं चूरू जिले की सांडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) की हालत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है.

घटना पारेवड़ा–ईयारा मार्ग की है, जहां एक सड़क हादसे में 25 वर्षीय रामोतार पुत्र जिया राम बावरी गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे में उसे सिर और पैर पर गहरी चोटें आईं. स्थानीय लोगों ने घायल को तुरंत सांडवा सीएचसी पहुंचाया, लेकिन वहां की व्यवस्था देखकर सभी हैरान रह गए.

घायल के भाई नानूराम बावरी ने आरोप लगाया कि अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक सामान उपलब्ध नहीं था. डॉक्टरों ने मजबूरी में घायल के टूटे पैर पर कागज का गत्ता लगाकर पट्टी बांधी और फिर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया.

नानूराम ने बताया कि भाई के पैर की हड्डी बाहर निकली हुई थी, लेकिन अस्पताल में न तो पट्टी का सामान था और न ही उचित प्राथमिक उपचार की सुविधा. ऐसे में डॉक्टरों ने गत्ते से पैर को स्थिर कर किसी तरह प्राथमिक उपचार किया और मरीज को आगे भेज दिया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब सांडवा सीएचसी की बदहाल स्थिति सामने आई हो. ग्रामीणों का कहना है कि अस्पताल में स्टाफ की कमी, दवाइयों की अनुपलब्धता और चिकित्सा उपकरणों की खस्ताहाल स्थिति लंबे समय से बनी हुई है.

सीएचसी प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया कि वे कई बार उच्च अधिकारियों को मेडिकल सामग्री की कमी के बारे में लिखित रूप से सूचित कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि आज तक आवश्यक सामग्री नहीं पहुंची, जिसके कारण घायलों का इलाज करने में दिक्कतें आती हैं.

ग्रामीणों ने मांग की है कि प्रशासन जल्द से जल्द अस्पताल की स्थिति सुधारे ताकि मरीजों को समय पर और सही इलाज मिल सके. फिलहाल सांडवा सीएचसी की लापरवाही ने एक बार फिर सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की सच्चाई उजागर कर दी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

