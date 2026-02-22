Zee Rajasthan
Sardarshahar: राजस्थान में चंग की थाप और गींदड़ की धमाल, होली मायड़ भूमि री उत्सव का सजेगा मंच

Rajasthan News: सरदारशहर के ताल मैदान में 27 फरवरी से 2 मार्च तक 'होली मायड़ भूमि री' महोत्सव होगा. इसमें रविंद्र उपाध्याय और सीमा मिश्रा जैसे कलाकार प्रस्तुति देंगे. चंग प्रतियोगिता और गींदड़ नृत्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे, जिसका उद्देश्य लोक संस्कृति को बढ़ावा देना है.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByNavratan prajapat
Published:Feb 22, 2026, 03:59 PM IST | Updated:Feb 22, 2026, 03:59 PM IST

Churu Holi Mahotsav: सरदारशहर में लोक संस्कृति के प्रमुख पर्व फागोत्सव पर इस वर्ष शहर में भव्य और ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है. स्थानीय ताल मैदान में होली मायड़ भूमि री उत्सव का चार दिवसीय भव्य आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलेगा. जिसमें लोक संस्कृति, रंग, संगीत और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिलेगा. कार्यक्रम को लेकर मुख्य बाजार में कार्यालय का उद्घाटन किया गया है. कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र राजवी ने बताया कि उत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गयी है.

बॉलीवुड और लोक कलाकारों का जमावड़ा

उत्सव में प्रदेश और देश के ख्यातनाम कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से समां बांधेंगे. 27 फरवरी को बॉलीवुड सिंगर रविंद्र उपाध्याय, राजस्थान की स्वर कोकिला सीमा मिश्रा, सालासर के मनोहर पुजारी, हरीश हिंदुस्तानी एवं सांवरमल सैनी रावतसर लोक संस्कृति से ओतप्रोत गायन प्रस्तुत करेंगे. 28 फरवरी को लोक गायिका पूजा डोटासरा और बाली मोहन सीकर अपनी सुरमयी प्रस्तुतियां देंगे. 1 मार्च को राजू राजस्थानी और मनोहर लूटानिया सहित अन्य कलाकार शहरवासियों को लोक रंग में रंगेंगे. 2 मार्च को अंतिम दिन योगेश शर्मा शेखावाटी और नेहा महेश्वरी जयपुर की रंगारंग प्रस्तुतियों के साथ होली की धमाल, गीत, संगीत की गूंज से समापन होगा.

चंग प्रतियोगिता और गींदड़ का रोमांच

इसी दिन भव्य होली पर शोभायात्रा का भी आयोजन रखा गया है. उत्सव के दौरान 28 फरवरी, 1 मार्च और 2 मार्च को प्रतिदिन शाम 7 से 9 बजे तक स्थानीय टोलियों द्वारा चंग वादन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी. इसके बाद रात्रि 9 बजे से पारंपरिक गीदड़ का आयोजन नगारों की थाप, फागुन की मस्ती और बांसुरी की मधुर लय के साथ किया जाएगा.

पूरा ताल मैदान रंगों और उत्साह से सराबोर नजर आएगा. कार्यक्रम में विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएंगी. जिनके विजेताओं को होली मायड़ भूमि की ओर से आकर्षक एवं पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे. बता दें कि कार्यक्रम संयोजक जितेंद्र राजवी के अनुसार, मुख्य बाजार में कार्यालय का उद्घाटन कर तैयारियां तेज कर दी गई हैं. चार दिनों तक चलने वाला यह आयोजन न केवल मनोरंजन का केंद्र बनेगा बल्कि नई पीढ़ी को लोक परंपराओं से जोड़ने का सशक्त माध्यम भी साबित होगा. पूरा ताल मैदान इन चार दिनों तक फागुनी मस्ती और रंगों से सराबोर रहेगा.

