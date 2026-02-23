Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

सरदारशहर के हर्ष घेतरवाल और कुमकुम सोनी ने दिखाया राजस्थान का दम, इंडोनेशिया में जीता गोल्ड

Rajasthan News: इंडोनेशिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है. इस जीत के हीरो रहे सरदारशहर के हर्ष घेतरवाल और कुमकुम सोनी का शहर पहुंचने पर भव्य विजय जुलूस निकालकर और साफा पहनाकर ऐतिहासिक स्वागत किया गया.

Arti Patel
Edited ByArti Patel
Reported ByNavratan prajapat
Published:Feb 23, 2026, 02:41 PM IST | Updated:Feb 23, 2026, 02:41 PM IST

Trending Photos

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग! आया तगड़ा उछाल, पढ़ें सराफा बाजार के लेटेस्ट रेट
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में सोना-चांदी की कीमतों में लगी आग! आया तगड़ा उछाल, पढ़ें सराफा बाजार के लेटेस्ट रेट

Rajasthan weather update: राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत इन दो संभागों में डेरा जमा कर रखेंगे बादल, IMD ने जारी किया वेदर अपडेट
8 Photos
Rajasthan weather update

Rajasthan weather update: राजस्थान के कोटा, बूंदी समेत इन दो संभागों में डेरा जमा कर रखेंगे बादल, IMD ने जारी किया वेदर अपडेट

बीकानेर में 8वीं क्लास की छात्रा का मर्डर, धरने पर पूरा समाज, बाजार बंद
6 Photos
Bikaner news

बीकानेर में 8वीं क्लास की छात्रा का मर्डर, धरने पर पूरा समाज, बाजार बंद

Rajasthan Weather : राजस्थान के इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें IMD चेतावनी
6 Photos
Rajasthan weather update

Rajasthan Weather : राजस्थान के इन जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी, पढ़ें IMD चेतावनी

सरदारशहर के हर्ष घेतरवाल और कुमकुम सोनी ने दिखाया राजस्थान का दम, इंडोनेशिया में जीता गोल्ड

Sardarshahar News: Rajasthan का सरदारशहर, बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ एशिया व इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन महासंघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित, इंडो-इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज (इंडोनेशिया) में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया. इस उपलब्धि में सरदारशहर के खिलाड़ियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर चमके हर्ष और कुमकुम

बता दें कि बॉल बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ एशिया और इंडोनेशिया बॉल बैडमिंटन महासंघ के इस संयुक्त आयोजन में भारतीय टीम ने अपनी बादशाहत कायम की. भारतीय पुरुष टीम में शामिल खिलाड़ी हर्ष घेतरवाल ओर महिला टीम में शामिल कुमकुम सोनी ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन कर टीम को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम योगदान दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

विजय जुलूस और पुष्प वर्षा

दोनों खिलाड़ियों की इस सफलता से क्षेत्र में हर्ष की लहर दौड़ गई. खिलाड़ियों के सरदारशहर पहुंचने पर अशोक स्तंभ से विजय जुलूस निकाला गया. डीजे और देशभक्ति नारों के बीच निकला यह जुलूस शहर के मुख्य मार्गों से होता हुआ गांधी चौक पहुंचा. जगह-जगह पुष्प वर्षा कर खिलाड़ियों का अभिनंदन किया गया.

दिग्गजों ने बढ़ाया मान

गांधी चौक में आयोजित सम्मान समारोह में जिला खेल अधिकारी सीताराम प्रजापत, राजस्थान ब्राह्मण महासभा अध्यक्ष केशरीचंद शर्मा, लालचंद मूंड, कांग्रेस नेता जितेंद्र राजवी, भाजपा ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष मुरलीधर सैनी, पूर्व जिलापरिषद सदस्य श्योकरण पोटलिया, पार्षद शोभांकन्त स्वामी, जिला बॉल बैडमिंटन संघ के सचिव रामलाल जाखड़, अध्यक्ष हनुमानमल चौधरी, प्राचार्य रतिराम पूनिया, पारीक मंडल अध्यक्ष शंभुदयाल पारीक, एवं विप्र फाउंडेशन नगर अध्यक्ष नरेंद्रसिंह राजपुरोहित ने खिलाड़ियों को साफा व माल्यार्पण कर सम्मानित किया.

वक्ताओं ने कहा कि सरदारशहर के खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश और क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उनकी यह उपलब्धि क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी. खेलों के प्रति बढ़ती जागरूकता और निरंतर अभ्यास से भविष्य में भी ऐसे ही स्वर्णिम परिणाम आने की उम्मीद जताई.

क्या बोले विजेता?
हर्ष घेतरवाल-'देश के लिए गोल्ड जीतना एक सपने जैसा है. इसका श्रेय मेरे कोच और परिवार के सहयोग को जाता है.'छगनलाल (हर्ष के पिता)- ‘बेटे की मेहनत रंग लाई. आज पूरा शहर हमारे साथ खुशियां मना रहा है, इससे बड़ा गर्व एक पिता के लिए क्या होगा.’

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news