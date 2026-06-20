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सरदारशहर में अच्छी बारिश के बाद बढ़ा मौसमी बीमारियों का खतरा, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की दी सलाह

Rajasthan News: सरदारशहर में हालिया बारिश से गर्मी से राहत मिली है, लेकिन जलभराव और मच्छरों की बढ़ती संख्या ने डेंगू, मलेरिया व वायरल बीमारियों का खतरा बढ़ा दिया है. डॉक्टरों ने साफ-सफाई रखने, पानी जमा नहीं होने देने और लक्षण दिखने पर तुरंत जांच कराने की सलाह दी है.

Edited bySAGAR CHAUDHARYReported byNavratan prajapat
Published: Jun 20, 2026, 03:39 PM|Updated: Jun 20, 2026, 03:39 PM
सरदारशहर में अच्छी बारिश के बाद बढ़ा मौसमी बीमारियों का खतरा, डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की दी सलाह
Image Credit: Sardarshahar Govt Hospital Seasonal Diseases

Churu News: सरदारशहर क्षेत्र में हाल ही में हुई अच्छी बारिश के बाद लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है, लेकिन इसके साथ ही मौसमी बीमारियों का खतरा भी बढ़ने लगा है. बारिश के बाद शहर और आसपास के इलाकों में कई जगह पानी भर गया है और नालियों में भी पानी जमा है, जिससे मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. इसी कारण डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ गई है. राजकीय उपजिला अस्पताल के चिकित्सकों ने लोगों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की अपील की है. डॉक्टरों का कहना है कि समय रहते बचाव के उपाय अपनाकर इन बीमारियों से काफी हद तक बचा जा सकता है.

बारिश के बाद बढ़ा मच्छरों का खतरा
अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संदीप बिजारणिया ने बताया कि बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होने से मच्छरों का प्रजनन तेजी से होता है. यही मच्छर डेंगू और मलेरिया जैसी गंभीर बीमारियों को फैलाने का कारण बनते हैं.

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मच्छरों से बचाव के उपाय
अस्पताल के चिकित्सक डॉ. संदीप बिजारणिया ने मच्छरों से बचाव के लिए लोगों को सलाह दी. उन्होंने बताया कि -

घरों के आसपास पानी जमा नहीं होने दें.
कूलर और पानी की टंकियों की नियमित सफाई करें तथा उन्हें ढककर रखें.
रात के समय मच्छरदानी या मच्छररोधी साधनों का उपयोग करना भी जरूरी है.

गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष सावधानी की जरूरत
महिला एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. स्वाति गेट ने बताया कि बारिश के मौसम में गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता होती है. दूषित पानी और अस्वच्छ भोजन के कारण पेट संबंधी बीमारियां, वायरल संक्रमण और बुखार के मामले बढ़ सकते हैं. ऐसे में साफ पानी पीना और ताजा भोजन करना बेहद जरूरी है. स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

किन लक्षणों पर डॉक्टर को दिखाएं
चिकित्सकों का कहना है कि यदि किसी व्यक्ति को लगातार:

बुखार
सिरदर्द
शरीर में दर्द
कमजोरी
उल्टी
अन्य असामान्य लक्षण दिखाई दें.

ये सभी लक्षण महसूस करने से तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. कई लोग बिना सलाह के दवाइयां लेना शुरू कर देते हैं, जो बाद में परेशानी बढ़ा सकता है. समय पर जांच और सही इलाज से बीमारी को गंभीर होने से रोका जा सकता है.

सफाई व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत
बारिश के बाद शहर के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और नगर परिषद की जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है. विशेषज्ञों का मानना है कि नियमित सफाई, फॉगिंग और मच्छर नियंत्रण के प्रभावी उपाय किए जाएं तो बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है. लोगों को भी अपने आसपास साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए, ताकि बारिश के मौसम में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके.

Medical Advice Warning: यह सामग्री केवल सामान्य जागरूकता के लिए है. किसी भी लक्षण के दिखने पर स्वयं दवा लेने के बजाय तुरंत किसी प्रमाणित चिकित्सक से परामर्श लें.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.

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