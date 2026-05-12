/Rajasthan News: अब प्यासे नहीं भटकेंगे तालछापर के हिरण, तपती गर्मी में वन विभाग ने तैयार किया 'सुरक्षा कवच'

Talchhapar Birds Sanctuary: राजस्थान का चूरू जिला इन दिनों भट्टी की तरह तप रहा है. पारा 45 डिग्री के पार जा चुका है, लेकिन एशिया के सबसे बड़े ब्लैकबक अभयारण्य तालछापर में वन्यजीवों के लिए वन विभाग ने 'सुरक्षा कवच' तैयार किया है. करीब 5,561 काले हिरणों और हजारों प्रवासी पक्षियों की प्यास बुझाने और उन्हें लू से बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है.

13 वॉटर बॉडीज और टैंकरों का पहरा

भीषण गर्मी में वन्यजीवों को पानी की तलाश में भटकना न पड़े, इसके लिए अभयारण्य में पुख्ता प्रबंध किए गए हैं बता दें कि अभयारण्य में कुल 13 वॉटर बॉडीज बनाई गई हैं. इनमें से 7 पाइपलाइन से जुड़ी हैं, जबकि दुर्गम 6 स्थानों पर विभाग टैंकरों के जरिए पानी पहुंचा रहा है.एसीएफ क्रांति सिंह और क्षेत्रीय वन अधिकारी उमेश बागौरटिया के अनुसार, सभी पोंड्स और होदियों को लबालब रखा जा रहा है ताकि वन्यजीवों को एक पल के लिए भी पानी की किल्लत न हो.

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मोथिया घास और प्राकृतिक शेल्टर

सिर्फ पानी ही नहीं, धूप से बचाव के लिए भी विशेष इंतजाम हैं. अभयारण्य के विभिन्न हिस्सों में शेल्टर तैयार किए गए हैं, जहां हिरण लू के थपेड़ों से बच सकें. प्रोफेसर सिद्धि कुमारी गुप्ता के अनुसार, यहां की मशहूर 'मोथिया घास' और सपाट भूभाग वन्यजीवों के लिए भोजन और आवास का बेहतरीन जरिया बनते हैं.

विदेशी मेहमानों का भी सुरक्षित ठिकाना

तालछापर केवल काले हिरणों का ही नहीं, बल्कि अफ्रीका और मध्य यूरोप से आने वाले प्रवासी पक्षियों का भी पसंदीदा घर है.

ग्रेटर फ्लेमिंगो (राजहंस)

यहां बड़ी संख्या में राजहंस और अन्य विदेशी पक्षी प्रवास कर रहे हैं. सुरक्षित परिवेश और प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के कारण हर साल इन मेहमानों की संख्या बढ़ रही है.

गर्मी के कारण बीमार होने वाले पक्षियों और पशुओं के लिए त्वरित उपचार और रेस्क्यू टीम को अलर्ट पर रखा गया है.

Reported-Sandeep Kedia