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Rajasthan News: राजस्थान के इस अभयारण्य में गूंज रही किलकारियां, बढ़े हिरण और चिंकारा

Rajasthan News: तालछापर अभयारण्य से आई यह खबर पर्यावरण प्रेमियों के लिए बड़ी राहत है. यदि संरक्षण का यही स्तर जारी रहा, तो चूरू का यह अभयारण्य भविष्य में वन्यजीव संरक्षण का वैश्विक मॉडल बन सकता है.

Edited byArti PatelReported byNavratan prajapat
Published: May 06, 2026, 02:12 PM|Updated: May 06, 2026, 02:12 PM
Rajasthan News: राजस्थान के इस अभयारण्य में गूंज रही किलकारियां, बढ़े हिरण और चिंकारा
Image Credit: churu news

Tal Chhapar Blackbuck Sanctuary: एशिया में काले हिरणों की सबसे सुरक्षित शरणस्थली माना जाने वाला तालछापर कृष्णमृग अभयारण्य इस वर्ष वन्यजीवों की किलकारियों से गूंज उठा है. बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर की गई वार्षिक गणना के परिणाम वन विभाग के लिए बड़ी सफलता लेकर आए हैं, जिसमें अधिकांश वन्यजीवों की आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है.

काले हिरणों की संख्या में जबरदस्त उछाल
वन विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, काले हिरणों (Blackbucks) की संख्या ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है. एक साल में 259 की वृद्धि, अर्थात् वर्ष 2025 में काले हिरणों की संख्या 5302 थी, जो अब बढ़कर 5561 हो गई है. वर्तमान में अभयारण्य में 2078 नर, 2799 मादा और 684 शावक मौजूद हैं. विशेष बात यह रही कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी मादा हिरणों की संख्या में देखी गई है.

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अन्य वन्यजीवों का भी बढ़ा परिवार
केवल काले हिरण ही नहीं, बल्कि अभयारण्य के अन्य निवासी भी सुरक्षित और फल-फूल रहे हैं. चिंकारा की संख्या 153 से बढ़कर 161 और नीलगाय की संख्या 99 से 104 तक पहुंच गई है. जंगली सूअरों की संख्या 163, जंगली बिल्ली की 37 और मरू बिल्ली की संख्या 46 हो गई है. अभयारण्य में सांडा की संख्या में भी बड़ा इजाफा हुआ है, जो अब 16803 हो गई है. वहीं मोरों की संख्या 246 और शिकारी पक्षियों की संख्या 298 दर्ज की गई है.

वैज्ञानिक तरीके से हुई निगरानी
वन विभाग ने इस बार गणना के लिए आधुनिक और सटीक तकनीकों का सहारा लिया. 24 घंटे निगरानी में 9 स्थानों पर ट्रांजिट लाइन, वाटर हॉल और कैमरा ट्रैप पद्धति का उपयोग कर 9 टीमों ने लगातार निगरानी की. इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जिले में 48 वाटर पॉइंट बनाए गए थे.

क्यों बढ़ रही है संख्या?
डीएफओ भवानी सिंह और एसीएफ क्रांति सिंह ने इस सकारात्मक वृद्धि का श्रेय विभाग की सतर्कता और सुरक्षित भौगोलिक वातावरण को दिया है. उनके अनुसार- बेहतर संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर अंकुश. वन्यजीवों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी की उपलब्धता प्राकृतिक संतुलन और अनुकूल वातावरण आदि.

वन्यजीव गणना 2025 बनाम 2026

वन्यजीववर्ष 2025वर्ष 2026
काले हिरण53025561
चिंकारा153161
नीलगाय99104
जंगली सूअर157163
मोर237246
लोमड़ी5051

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About the Author

Arti Patel

आरती पटेल(Arti Patel) ज़ी राजस्थान न्यूज़ में Trainee Editor के रूप में कार्यरत हैं और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से PG Diploma (Hindi Journalism) किया है.अपने करियर की शुरुआत उन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी.1 साल 4 महीने के पत्रकारिता करियर में उन्होंने लोकल, क्राइम, हेल्थ, पॉलिटिकल, वायरल, ट्रैवल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों (बीट) पर काम किया है. इससे पहले वह United News of India (UNI), Delhi में इंटर्नशिप कर चुकी हैं और TV7 Bharat में Trainee Social Media Manager के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन लेखन, एडिटिंग (संपादन) और कंटेंट पैकेजिंग उनकी प्रमुख खासियत हैं.

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