सालासर जा रहे श्रद्धालुओं का NH-52 पर भीषण हादसा, तीन की मौत, दो गंभीर घायल

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सालासर जा रहे श्रद्धालुओं के साथ बड़ा सड़क हादसा हो गया. सदर थाना क्षेत्र में NH 52 पर अज्ञात वाहन ने पैदल जा रहे यात्रियों को जोरदार टक्कर मार दी. हादसे में तीन श्रद्धालुओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए राजकीय अस्पताल पहुंचाया. मृतकों के शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है.

अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. सदर थाना के ASI गिरधारीलाल सैनी ने बताया कि में NH-52 पर सालासर बालाजी के दर्शन करने जा रहे पैदल यात्रियों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा रविवार सुबह करीब 7 बजे सदर थाना क्षेत्र में होटल पैराडाइज के पास हुआ.

क्या बोले सदर थाना ASI?

सदर थाना ASI गिरधारीलाल सैनी ने बताया-हादसे में हरियाणा के न्योली कला निवासी 34 वर्षीय प्रीतम सिंह, 35 वर्षीय सुरेंद्र जाट और हांसी निवासी 55 वर्षीय मनजीत जाट की मौत हुई है. वहीं चूरू के गांव लम्बोर निवासी प्रशांत और रतनपुरा निवासी विकास गंभीर रूप से घायल हो गए. दोनों के सिर में गंभीर चोटें आने से चूरू के डीबी हॉस्पिटल से हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है. वहीं तीनों मृतकों के शवों को हॉस्पिटल की मॉर्च्यूरी में रखवाया. पुलिस ने मृतकों के परिजनों को हादसे की जानकारी दी है.

मामले की जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. यात्रियों को टक्कर मारने के बाद अज्ञात वाहन फरार हो गया, जिसका पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. शनिवार सुबह लंबोर छीपियान से रवाना हुआ था यात्रियों का समूहअस्पताल में घायलों के साथ आए संघ के लोगों ने बताया- लंबोर छीपियान से 12 सदस्यों का संघ शनिवार सुबह सालासर पदयात्रा के लिए रवाना हुआ था. संघ के लोग उत्साह और खुशी के साथ यात्रा कर रहे थे. तभी रविवार सुबह यह हादसा हो गया, जिसमें संघ के दो यात्री घायल हो गए. हादसे की सूचना मिलते ही गांव और परिजन अस्पताल पहुंच गए. दोनों घायलों के सिर में गंभीर चोटें आई हैं.

