Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान के बीकानेर और चूरू में क्यों है CNG सबसे महंगी? जानें इसके पीछे के कारण

Rajasthan News: चूरू और बीकानेर में सीएनजी के नाम पर जनता से मनमानी वसूली हो रही है, जहां गैसोनेट कंपनी 109.25 रुपए प्रति किलो तक रेट ले रही है, जबकि बाकी प्रदेश में कीमत 82–93 रुपए किलो है. दूरी कम होने के बावजूद ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का बहाना बनाया जा रहा है.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published: Dec 12, 2025, 08:25 PM IST | Updated: Dec 12, 2025, 08:25 PM IST

Trending Photos

राजस्थानी अमरूद की सब्जी आपने खाई क्या? जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Amrud ki Sabji

राजस्थानी अमरूद की सब्जी आपने खाई क्या? जानें रेसिपी और फायदे

सरकार के 35 लाख करोड़ के MoU में धमाकेदार शुरुआत, कृषि क्षेत्र बना राजस्थान का सबसे बड़ा गेम चेंजर
7 Photos
jaipur news

सरकार के 35 लाख करोड़ के MoU में धमाकेदार शुरुआत, कृषि क्षेत्र बना राजस्थान का सबसे बड़ा गेम चेंजर

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज
5 Photos
rajasthan weather

राजस्थान में कड़ाके की ठंड जारी! नए पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम का मिजाज

ब्यावर में 2 सड़कें बनेंगी 6 लेन, शहर के लोगों को जाम के साथ भीड़ से मिलेगा छुटकारा
7 Photos
Rajasthan Government Project

ब्यावर में 2 सड़कें बनेंगी 6 लेन, शहर के लोगों को जाम के साथ भीड़ से मिलेगा छुटकारा

राजस्थान के बीकानेर और चूरू में क्यों है CNG सबसे महंगी? जानें इसके पीछे के कारण

Churu News: चूरू जिले में सीएनजी के ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे के नाम पर आम जनता को लूटा जा रहा है. हालत ये है कि प्रदेश में सबसे महंगी सीएनजी चूरू और बीकानेर जिले में बेची जा रही है. दोनों जिलों में ग्राहकों से प्रति किलो 18 रुपए तक ज्यादा वसूले जा रहे हैं. जब हमने इस मामले में पड़ताल की, तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ. गैसोनेट कंपनी के चूरू व बीकानेर में 11 पंप हैं. यहां ग्राहकों से 109.25 रुपए प्रति किलो गैस के हिसाब से लिए जा रहे हैं. वहीं निकटवर्ती शहरों व कस्बों सहित प्रदेशभर में सीएनजी 82.31 से 93.50 रुपए किलो में ही बेची जा रही है. चूरू जिले के पड़ोसी शहर पिलानी व फतेहपुर में 91.41 रुपए किलो सीएनजी मिल रही है. रतनगढ़ से फतेहपुर की दूरी करीब 35 किमी है. वहीं पड़ोसी राज्य हरियाणा के झंपा में 87.75 व लुहारू में 86.50 रुपए किलो में ही सीएनजी बेची जा रही है. कंपनी का तर्क है कि यहां पाइपलाइन नहीं होने के कारण जयपुर से गैस मंगानी पड़ती है. ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने के कारण यहां रेट ज्यादा हैं.

पांच मई 2023 को चूरू जिले में सीएनजी पंप शुरू हुए थे. उस समय रेट 88 रुपए थी. इसके बाद कंपनी ने मनमर्जी से रेट बढ़ाई. इस साल 17 नवंबर को ये रेट 109.25 रुपए तक पहुंचा दी.

एक्सपर्ट्स ने इस मामले में बताया कि प्राइवेट कंपनियां ट्रांसपोर्टेशन खर्चे का सिर्फ बहाना बनाती हैं. क्योंकि ऐसा होता तो बीकानेर में सीएनजी की रेट ज्यादा होती. इन विशेषज्ञों ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि जयपुर से बीकानेर की दूरी 335 किमी है, जबकि जयपुर से चूरू 205 किमी है. यदि ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले खर्चे से रेटतय होती तो गैसोनेट कंपनी दोनों जिलों में एक समान रेट नहीं रखती.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दोनों जिलों में ग्राहकों से हर माह 83 लाख रुपए ज्यादा वसूल रहे
चूरू जिले के 4 पंपों पर प्रतिदिन औसतन पांच हजार किलो सीएनजी की बिक्री होती है. 109.25 रुपए किलो के हिसाब से चूरू में हर माह 1.63 करोड़ रुपए व बीकानेर में 2.62 करोड़ रुपए की सीएनजी गैस बिक रही है. अब प्रति किलो औसतन 88 रुपए के हिसाब से सीएनजी गैस खपत के आंकड़े जोड़ें तो चूरू में हर महीने 32 लाख रुपए ग्राहकों से ज्यादा वसूले जा रहे हैं.

चूरू जिला पेट्रोलियम एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष डॉ. कुलदीप पूनिया का कहना है कि चूरू में सीएनजी सबसे महंगे दामों में बिक रही है. कई बार शिकायत करने के बाद भी कंपनी अपनी मनमानी पर अड़ी हुई है. सीधा नुकसान उपभोक्ताओं को हो रहा है. हर जगह सीएनजी की रेट कम है. बावजूद यहां इस तरह ज्यादा रेट लेना ग्राहकों के साथ धोखा है.

जानकार बताते है कि सीएनजी बेचने वाली कंपनियों सरकार के नियंत्रण में नहीं हैं. इन कंपनियों को अलग-अलग क्षेत्र दे दिए जाते हैं. इन क्षेत्रों में वही कंपनी पंप देगी और काम कर सकेगी. कॉम्पीटिशन नहीं होने के कारण वे मोनोपॉली चलाकर अपने हिसाब से रेट तय कर लेते हैं. सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है. एक ही स्टेट में रेट में इतना अंतर नहीं होना चाहिए. अगर किसी कंपनी का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज्यादा होता है, तो उसे दो-तीन रुपए बढ़ाने की इजाजत होनी चाहिए.

सरकार व कंपनियों को रेट का एक ब्रिज बनाने की जरूरत है. आज की तारीख में 24 प्रतिशत सीएनजी बिक्री होती है. 18 प्रतिशत डीजल, 53 प्रतिशत डीजल व पांच प्रतिशत अन्य. सीएनजी गरीब का तेल है. एवरेज अच्छी है. लगातार पंप बढ़ रहे हैं. बड़ा सवाल ये है कि सरकार इन कंपनियों के लिए अधिकतम रेट को लेकर कोई नियम क्यों नहीं बना रही है. सिर्फ इसी वजह से गैसोनेट जैसी कंपनियां मनमानी रेट वसूल रही हैं और आम जनता को नुकसान भुगतना पड़ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Churu News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news