/पंचायत-नगरपालिका चुनाव की तैयारी में जुटी कांग्रेस, चिरंजीव राव बोले- बूथ स्तर तक मजबूत करें संगठन

Rajasthan Politics: राजस्थान के चूरू जिले के सादुलपुर में मोहता वाटिका में गुरुवार को राजस्थान कांग्रेस के सहप्रभारी एवं एआईसीसी सचिव चिरंजीव राव की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय संगठनात्मक बैठक एवं संगठन सृजन कार्यक्रम आयोजित हुआ. पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया के नेतृत्व में बैठक आयोजित हुई. बैठक में कांग्रेस नेताओं ने आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों की तैयारियों पर चर्चा करते हुए संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का आह्वान किया.

AICC सचिव चिरंजीव राव ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार की सराहना की

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कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी रही. राव ने कांग्रेस शासनकाल में हुए विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया और तत्कालीन कांग्रेस सरकार की सराहना की. जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से संगठन को और अधिक मजबूत बनाने का आह्वान करते हुए कहा कि आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों की तैयारी अभी से शुरू करनी होगी.

भाजपा आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही- पूर्व MLA डॉ. कृष्णा पूनिया

पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने अपने संबोधन में कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर आगामी चुनावों में पार्टी को मजबूत करना होगा, ताकि क्षेत्र में रुके हुए विकास कार्यों को फिर से गति मिल सके. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा आंतरिक गुटबाजी से जूझ रही है, जिसका खामियाजा आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के अभाव के रूप में भुगतना पड़ रहा है.

डॉ. पूनिया ने हासियावास में प्रस्तावित डेम के कार्यालय को सीकर में खोले जाने पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि जब डेम राजगढ़ क्षेत्र में बन रहा है, तो उसका कार्यालय भी यहीं स्थापित होना चाहिए, ताकि किसानों और आमजन को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े. उन्होंने बताया कि कांग्रेस सरकार के समय स्वीकृत 220 केवी जीएसएस के शुरू होने से किसानों को बिजली आपूर्ति में राहत मिलेगी. साथ ही करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से बन रही जिला अस्पताल की नई इमारत लगभग पूरी हो चुकी है, जिससे गंभीर बीमारियों के उपचार के लिए लोगों को हिसार नहीं जाना पड़ेगा.

कार्यक्रम में कांग्रेस पदाधिकारी समेत हजारों कार्यकर्ता मौजूद

कार्यक्रम में पूर्व विधायक कमला कस्वा, पूर्व विधायक इंद्रसिंह पूनिया, करतार टांडी, देहात ब्लॉक अध्यक्ष अशोक पूनिया, सीताराम प्रजापत, पूर्व सरपंच संजीव पूनिया, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष रोहित गागड़वास, पूर्व चेयरमैन जगदीश बेरासरिया सहित कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी एवं हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

