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सादुलपुर में कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल! डॉ. कृष्णा पूनिया ने कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा मंत्र

Rajasthan News:सादुलपुर में पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की. उन्होंने संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और जनता की समस्याओं को उठाने की बात कही. साथ ही सफाई, बिजली और कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल उठाए.

SAGAR CHAUDHARY
Edited By SAGAR CHAUDHARY
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 02, 2026, 03:46 PM IST | Updated:Aug 02, 2026, 03:46 PM IST
सादुलपुर में कांग्रेस ने फूंका चुनावी बिगुल! डॉ. कृष्णा पूनिया ने कार्यकर्ताओं को दिया बड़ा मंत्र
Image Credit: सादुलपुर में पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बैठक की.

Rajasthan Politics: सादुलपुर नगर पालिका एवं पंचायत चुनावों की संभावित तैयारियों के बीच सादुलपुर क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती नजर आ रही हैं. आज पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया के सादुलपुर स्थित आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई. बैठक में क्षेत्र के विभिन्न गांवों और वार्डों से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए. इस दौरान संगठन की मजबूती, बूथ स्तर पर सक्रियता बढ़ाने और आगामी चुनावों की रणनीति को लेकर विस्तृत चर्चा की गई.

बैठक में क्या बोले पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया?
बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक डॉ. कृष्णा पूनिया ने कहा कि चुनाव में सफलता का आधार मजबूत संगठन और सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं. उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से अपने-अपने क्षेत्रों में पूरी सक्रियता के साथ कार्य करने, आमजन से लगातार संपर्क बनाए रखने तथा उनकी समस्याओं को प्राथमिकता से उठाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर पहुंचकर पार्टी की नीतियों और जनहित के मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएं, जिससे संगठन को और अधिक मजबूती मिल सके.

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जनता का भरपूर समर्थन का जताया भरोसा
बैठक में मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने विश्वास व्यक्त किया कि आगामी नगर पालिका एवं पंचायत चुनावों में कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी और जनता का भरपूर समर्थन प्राप्त करेगी. कार्यकर्ताओं ने संगठन को वार्ड और बूथ स्तर तक मजबूत करने का संकल्प भी दोहराया.

भाजपा सरकार पर लगाया आरोप
इस अवसर पर डॉ. कृष्णा पूनिया ने शहर की विभिन्न जनसमस्याओं का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है तथा कई क्षेत्रों में बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर लोग परेशान हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि आमजन की समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखा रही है. उन्होंने युवाओं और बच्चों से जुड़े कथित अत्याचारों की निंदा करते हुए कहा कि समाज में ऐसी घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने सरकार से कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त एवं निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की. बैठक के अंत में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनावों को लेकर एकजुट होकर काम करने, संगठन को गांव-गांव और वार्ड-वार्ड तक मजबूत करने तथा जनसंपर्क अभियान को तेज करने का संकल्प लिया. बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं में आगामी चुनावों को लेकर उत्साह और जोश देखने को मिला.

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SAGAR CHAUDHARY

SAGAR CHAUDHARY

सागर चौधरी एक अनुभवी और समर्पित सब-एडिटर हैं, जो वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया में करीब 2 साल का अनुभव है, और इस दौरान उन्होंने तेज, सटीक और भरोसेमंद न्यूज़ कंटेंट तैयार करके अपनी एक मजबूत पहचान बनाई है. राजस्थान की हर बड़ी और छोटी खबर पर उनकी अच्छी पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद पत्रकार बनाती है. अप्रैल 2024 से वे ज़ी न्यूज़ संस्थान का हिस्सा हैं और अपनी मेहनत व काम करने की क्षमता से लगातार टीम में योगदान दे रहे हैं. सागर चौधरी का संबंध हरियाणा के फरीदाबाद से है, जहां उन्होंने इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद उन्होंने महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की और मीडिया क्षेत्र में अपने करियर की शुरुआत की.
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