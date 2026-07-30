/चूरू में BJP विधायक हरलाल सहारण के 'लापता' पोस्टर से मचा बवाल, CCTV में दिखे दो युवक, जांच शुरू

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Rajasthan Politics: भले ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव में लंबा समय बचा हो, लेकिन चूरू में पोस्टर पॉलिटिक्स ने आरोप-प्रत्यारोप की नई बहस छेड़ दी है. गुरुवार को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल में चूरू विधायक हरलाल सहारण लापता के लगे पोस्टर ने अस्पताल प्रसाशन में हड़कंप मचा दिया. पूरे अस्पताल परिसर में लगे जगह -जगह पोस्टर अस्पताल में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों में चर्चा का विषय बना हुआ है.
इस संबंध में अस्पताल के मेडिकल सुप्रिडेंट डॉक्टर दीपक चौधरी ने कहा कि मामला संज्ञान में आते ही पोस्टर उतरवाए गए और सीसीटीवी कैमरे खंगालने पर दो युवक नजर आए, जिनके खिलाफ कानूनी कारवाई की जाएगी. वहीं इस संबंध में चूरू भाजपा विधायक हरलाल सहारण ने कहा कि यह काम असामाजिक तत्वों का है, जिन कांग्रेस से जुड़े युवकों ने यह काम किया है उनके नेता तो क्या यहां रहते हैं.
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मौके पर पहुंचे डीएसपी
अस्पताल में विधायक लापता के पोस्टर चिपके होने की सूचना के बाद डीएसपी गजेंद्र सिंह अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी जुटाकर अस्पताल के गार्डों को फटकार लगाई और कहा कि आपकी ड्यूटी है, आप कहां थे. वहीं इस संबंध में कैमरे पर बोलने से अधिकारियों ने साफ इंकार कर दिया और कहा कि आगे की जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि पोस्टर किसने चिपकाए.
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अस्पताल में बदहाल है व्यवस्था
राजकीय भर्तिया अस्पताल अपनी बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता है. बायोवेस्ट से लेकर अस्पताल में साफ-सफाई और रेफरल को लेकर अक्सर अस्पताल की शिकायतें होती रहती है और जिला प्रसाशन और स्थानीय विधायक पर अस्पताल की अव्यवस्थाओं पर ध्यान नहीं देने का आरोप है.
पढ़ें एक और बड़ी खबर
सिरोही में राज्यमंत्री ओटाराम देवासी और जिला कलेक्टर रोहिताश्व सिंह तोमर ने मंडवारिया में डीएमपी सेवा फाउंडेशन की ओर से स्वर्गीय दलपतजी मंडवारिया की स्मृति में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया. पहले चरण में 4 हजार पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है. इस अवसर पर राज्यमंत्री ओटाराम देवासी ने कहा कि स्व. दलपतजी के समाजसेवा और पर्यावरण संरक्षण के कार्य हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे तथा सभी से हरियालो राजस्थान अभियान से जुड़ने का आह्वान किया. वहीं जिला कलेक्टर ने पौधारोपण के साथ उनके संरक्षण पर भी जोर दिया. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, समाजजन एवं ग्रामीण उपस्थित रहे.
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