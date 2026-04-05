राजस्थान में SI भर्ती परीक्षा आज, चूरू-रतनगढ़ में हाई अलर्ट, सख्त जांच के बाद ही एंट्री

RPSC SI Exam 2026: चूरू जिले में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित SI एवं प्लाटून कमांडर परीक्षा 30 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच शुरू हुई. परीक्षा में शामिल होने वाले हजारों अभ्यर्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश लागू किए गए हैं, जिसमें ड्रेस कोड से लेकर आईडी चेक तक शामिल है. प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्रों को भी बंद करवाया है. यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को दो पारियों में आयोजित की जा रही है.
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RPSC SI Exam 2026: चूरू जिले में आज उप निरीक्षक (एसआई) एवं प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा का आयोजन कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच किया जा रहा है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा जिले के कुल 30 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो रही है, जिनमें चूरू शहर में 21 तथा रतनगढ़ में 9 केंद्र शामिल हैं. परीक्षा दो पारियों में आयोजित की जा रही है, जिसके चलते प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आया.
परीक्षा की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और प्रशासन ने व्यापक इंतजाम किए हैं. सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और परीक्षार्थियों को सख्त जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही कि किसी भी प्रकार की अनियमितता की संभावना को पूरी तरह खत्म करने का प्रयास किया गया.
पहली पारी सुबह 11 बजे से शुरू हुई, जिसके लिए परीक्षार्थियों को सुबह 9 बजे से 10 बजे तक प्रवेश दिया गया. वहीं दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, जिसके लिए अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे तक केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. समय सीमा के बाद किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, जिससे अनुशासन बनाए रखा जा सके.
सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए
परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. उन्हें अपने साथ रंगीन फोटो, फोटो युक्त मूल पहचान पत्र और प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य किया गया है. इसके अलावा, ड्रेस कोड का भी विशेष ध्यान रखा गया है. हाफ बाजू के कपड़े और स्लीपर चप्पल पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जा रहा है, जबकि जूते, बैग, चुन्नी जैसे सामान केंद्र के बाहर ही रखवाए जा रहे हैं. साथ ही परीक्षा केंद्रों पर ड्यूटी दे रहे स्टाफ को भी मोबाइल फोन के साथ प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है.
जिला प्रशासन ने परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास स्थित साइबर कैफे और ई-मित्र केंद्रों को अस्थायी रूप से बंद रखने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी भी प्रकार की नकल या तकनीकी गड़बड़ी की संभावना को रोका जा सके.
प्रत्येक पारी में जिले में 8920 परीक्षार्थी शामिल
यह परीक्षा 5 और 6 अप्रैल को आयोजित की जा रही है. 5 अप्रैल को प्रत्येक पारी में जिले में 8920 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, जबकि 6 अप्रैल को यह संख्या 8919 रहेगी. जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में इस परीक्षा का आयोजन सुचारू रूप से किया जा रहा है. उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को परीक्षा के सफल संचालन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं, जिससे पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके.
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