चूरू में SI भर्ती परीक्षा को लेकर हाई अलर्ट, प्रशासन ने साइबर कैफे तक कराए बंद

Rajasthan SI Recruitment Exam: राजस्थान के चूरू जिले में आज 30 सेंटरों पर एसआई एवं प्लाटून कमांडर की परीक्षा का आयोजन किया गया है. राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित यह परीक्षा चूरू के 21 एवं रतनगढ़ शहर के 9 सेंटरों पर दो पारियों में संपन्न होगी. परीक्षा को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस कर्मियों का जाप्ता तैनात किया है.

परीक्षा को लेकर पुलिस व प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं. केंद्र पर गहन जांच के बाद ही परीक्षार्थियों को अंदर प्रवेश दिया गया तथा सभी स्टाफ को मोबाइल के साथ प्रवेश वर्जित रखा गया. सुबह 11 बजे शुरू होने वाली पारी के लिए सुबह 9 से 10 बजे तक प्रवेश दिया गया. वहीं दोपहर 3 बजे से शुरू होने वाली द्वितीय पारी की परीक्षा के लिए दोपहर 2 बजे तक केंद्र में परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परीक्षा देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ रंगीन फोटो, फोटो युक्त मूल आईडी एवं प्रवेश पत्र साथ लाना अनिवार्य था. हाफ बाजू की ड्रेस एवं स्लीपर चप्पल पहनकर आने वाले अभ्यर्थियों को केंद्र में प्रवेश दिया गया तथा जूते, बैग, चुन्नी आदि बाहर ही रखवा दी गई. जिला प्रशासन द्वारा परीक्षा की शुचिता को गंभीरता से लेते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के नजदीकी साईबर कैफे व ई-मित्र को बंद रखवाने की व्यवस्था की गई है.

SI और प्लाटून कमांडर परीक्षा चूरू जिला मुख्यालय पर 21 तथा रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर 9 परीक्षा केंद्रों पर 5 व 6 अप्रैल को आयोजित हो रही है. परीक्षा के दौरान 5 अप्रैल को प्रत्येक पारी में जिले में 8920 एवं 6 अप्रैल को 8919 परीक्षार्थी भाग लेंगे.

जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा के निर्देशन में रविवार 5 अप्रैल तथा सोमवार 6 अप्रैल को चूरू जिला मुख्यालय व रतनगढ़ उपखंड मुख्यालय पर राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा SI और प्लाटून कमांडर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है. जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा ने उप निरीक्षक (SI) और प्लाटून कमांडर परीक्षा के सफल आयोजन हेतु संबंधित अधिकारियों को विस्तृत निर्देश दिए हैं.

