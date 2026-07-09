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चूरू में एक ही नंबर से चल रही थीं 3 बसें, चेसिस नंबर भी मिला गायब, RTO ने किया सीज़

Churu News: चूरू में परिवहन विभाग ने एक ही पंजीकरण नंबर से संचालित तीन बसों को सीज कर बड़ी कार्रवाई की है. जांच में तीनों बसों से चेसिस नंबर की पहचान वाली प्लेट गायब मिली, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका जताई जा रही है. विभाग अब बस मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

Source:ज़ी न्यूज़ डेस्क
Published: Jul 09, 2026, 06:02 PM|Updated: Jul 09, 2026, 06:02 PM
चूरू में एक ही नंबर से चल रही थीं 3 बसें, चेसिस नंबर भी मिला गायब, RTO ने किया सीज़

Churu News: राजस्थान के चूरू में परिवहन विभाग ने झुंझुनूं-चूरू बाईपास पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही पंजीकरण नंबर से संचालित तीन बसों को जब्त (सीज़) कर लिया. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि तीनों बसें अवैध रूप से अलग-अलग रूटों पर संचालित की जा रही थीं. इतना ही नहीं, जांच के दौरान तीनों बसों के चेसिस नंबर की प्लेट (चेसिस की टुकड़ी) भी गायब मिली, जिससे इनके फर्जी होने की आशंका और गहरा गई है.

एक ही नंबर की तीन बसें अलग-अलग स्थानों पर संचालित

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RTO इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद जांच शुरू की गई. जांच में पता चला कि एक ही नंबर की तीन बसें अलग-अलग स्थानों पर संचालित हो रही थीं. इनमें एक बस चूरू-झुंझुनूं मार्ग पर, दूसरी अलसीसर-झुंझुनूं रूट पर चल रही थी, जबकि तीसरी बस एक स्कूल परिसर में खड़ी मिली. तीनों पर एक ही पंजीकरण नंबर अंकित था.

जांच के दौरान जब बसों के चेसिस की पड़ताल की गई, तो तीनों बसों से चेसिस नंबर की पहचान वाली प्लेट ही गायब मिली. प्रारंभिक जांच के आधार पर परिवहन विभाग का कहना है कि ये तीनों बसें मूल (ओरिजिनल) वाहन नहीं हैं, बल्कि फर्जी तरीके से तैयार कर संचालित की जा रही थीं. संबंधित पंजीकरण नंबर वाली असली बस अभी भी सड़क पर चलने की संभावना है, जिसकी तलाश की जा रही है.

3-4 वर्षों से अवैध तरीके से संचालित हो रही थीं बसें

इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह के अनुसार, तीनों बसें पिछले तीन से चार वर्षों से कथित रूप से अवैध तरीके से संचालित हो रही थीं. आशंका है कि आरसी को सरेंडर या सस्पेंड करवाने के बाद इन बसों का संचालन किया जा रहा था. बसों की वास्तविक स्थिति और पूरा मामला बस मालिक तथा चालकों से पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा.

तीनों बसें मौके पर ही सीज

परिवहन विभाग ने तीनों बसों को मौके पर ही सीज़ कर दिया है. अब यह भी जांच की जाएगी कि बसों को कबाड़ से तैयार किया गया या फिर चोरी के वाहनों का इस्तेमाल किया गया. विभाग बस मालिकों के खिलाफ धोखाधड़ी (धारा 420) सहित अन्य संबंधित धाराओं में कार्रवाई की तैयारी कर रहा है.

अधिकारियों के अनुसार, बस मालिकों पर करीब 15 से 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. उल्लेखनीय है कि इससे पहले भी RTO इंस्पेक्टर रॉबिन सिंह इस प्रकार की अवैध बसों के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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