शेखावाटी में फाग उत्सव की शानदार शुरुआत, चंग की थाप पर थिरके राजेंद्र राठौड़

Shekhawati Holi 2026: शेखावाटी अंचल में होली का रंग अभी से चढ़ने लगा है. फाल्गुन माह की मस्ती और लोक संस्कृति की मिठास के बीच शेखावाटी परिषद द्वारा शेखावाटी फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया.
Trending Photos
Shekhawati Holi 2026: राजस्थान के शेखावाटी अंचल में होली का रंग अभी से चढ़ने लगा है. फाल्गुन माह की मस्ती और लोक संस्कृति की मिठास के बीच शेखावाटी परिषद द्वारा शेखावाटी फाग उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया. फाग उत्सव सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ पूरे रंग में रंगे नजर आए.
कार्यक्रम के दौरान चंग की थाप गूंजते ही माहौल पूरी तरह होलीमय हो गया. लोक कलाकारों द्वारा फाग गीतों की प्रस्तुति दी जा रही थी और इसी बीच राजेंद्र राठौड़ ने भी सुर से सुर मिलाते हुए चंग के साथ कदम ताल की. वे मंच पर पारंपरिक अंदाज में नृत्य करते दिखाई दिए, जिसे देख उपस्थित लोगों ने तालियों और उत्साह के साथ उनका स्वागत किया.
कार्यक्रम में भाजपा नेता अभिनेष महर्षि भी मौजूद रहे. दोनों नेताओं ने स्थानीय कलाकारों का उत्साहवर्धन किया और शेखावाटी की लोक परंपराओं को जीवित रखने की बात कही. चंग की थाप पर थिरकते नेताओं का यह अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बना रहा.
होली आने में अभी कुछ दिन शेष हैं, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र में फागोत्सव की शुरुआत हो चुकी है. गांव-गांव और कस्बों में फाग गीत, चंग और ढोल की धुन पर लोग झूमते नजर आए. रतनगढ़ का यह आयोजन भी उसी श्रृंखला का हिस्सा रहा, जहां राजनीति से परे लोक संस्कृति और उत्सव का रंग प्रमुख रहा.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंChuru Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!