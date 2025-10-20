Zee Rajasthan
Churu News: दीपावली पर चूरू पहुंचे राजेंद्र राठौड़, किया लोगों से रामा-श्यामा

Churu News:  राजस्थान विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दीपावली पर्व पर चूरू के मुख्य बाजार और सुभाष चौक में पहुंचकर व्यापारियों व आम लोगों के साथ पारंपरिक 'रामा-श्यामा' किया.  

Published: Oct 20, 2025, 05:37 PM IST | Updated: Oct 20, 2025, 05:37 PM IST

Churu News: दीपावली पर चूरू पहुंचे राजेंद्र राठौड़, किया लोगों से रामा-श्यामा

Churu News: राजस्थान विधानसभा में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ दीपावली की रामा श्यामा करने व्यापारियों के बीच पहुंचे. सुभाष चौक से मुख्य बाजार होते हुए व्यापारियों व आम लोगों से राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण नें रामा श्यामा की.

इस दौरान चूरू भाजपा के नेता व कार्यकर्ता उनके साथ उपस्थित रहे. गौरतलब है कि नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ प्रतिवर्ष होली और दीपावली पर्व पर मुख्य बाजार में व्यापारियों और आम लोगों से रामा श्यामा करते हैं.

साथ ही प्रत्येक त्योहार पर वे अपने गृह क्षेत्र चूरू में रहकर आम जनता के साथ त्योहार मनाते हैं. इस अवसर पर सुभाष चौक से नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के मुख्य आतिथ्य में स्थानीय लोग बड़ी संख्या में उनके स्वागत के लिए उमड़ते हैं.

राजेंद्र राठौड़ नें दीपोत्सव पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि दशकों से वह जिनके साथ जीवन के इतने बसंत गुजारें उनसे रामा श्यामा करने और आशीर्वाद लेने वह पहुंचते हैं. डबल इंजन की सरकार में इस जिले नें उल्लेखनीय प्रगति की है. राठौड़ नें कहा कि GST की दरें कम होने से बाजार की रौनक ही कुछ और है.

राम श्याम के दौरान पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आज बाजार में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है. मर्यादा पुरुषोत्तम राम के मंदिर में विराजने के बाद यह दीपोत्सव खास है. रामा-श्यामा के दौरान राजेंद्र राठौड़ और चूरू विधायक हरलाल सहारण नें पीएम मोदी के स्वदेशी अपनाओ के नारे को साकार करते हुए मिट्टी से बने दीपक खरीदे और दीपोत्सव पर सजे शहर के बाजार का भ्रमण किया.

