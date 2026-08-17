/राजेंद्र राठौड़ का गहलोत पर हमला, बोले- युवाओं को नौकरी मिलते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है

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Rajasthan Politics: भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू में बीदासर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है.
गहलोत सरकार के कार्यकाल को भाजपा नेता ने किया याद
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राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के मामले को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर गए थे. उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के समय हाईकोर्ट के आदेशों से जुड़ा हुआ था. भाजपा नेता ने गहलोत सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय सरकार की विफलताओं को लेकर उनके सहयोगी सचिन पायलट को अजमेर में लोक सेवा आयोग तक पैदल मार्च करना पड़ा था. वहीं अशोक चांदना को बूंदी में तीन दिन तक धरने पर बैठना पड़ा.
राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठते रहे. हेमाराम चौधरी को सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रोना पड़ा था, जबकि विधायक कुंदनपुर को विरोध स्वरूप अपने बाल काटकर भेजने पड़े थे.
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अशोक गहलोत पर राठौड़ का तीखा हमला
राठौड़ ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी घटनाओं को भूल गए हैं और वर्तमान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सामने आई इन घटनाओं को भी याद रखना चाहिए. बीदासर दौरे के दौरान राठौड़ ने इन मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और भजनलाल सरकार के कामकाज का बचाव किया.
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