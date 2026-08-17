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राजेंद्र राठौड़ का गहलोत पर हमला, बोले- युवाओं को नौकरी मिलते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है

Rajasthan Politics: भाजपा नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू के बीदासर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि भजनलाल सरकार जब युवाओं को रोजगार देने का काम करती है, तो गहलोत सरकार पर सवाल उठाते हैं.

Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 17, 2026, 01:10 PM IST | Updated:Aug 17, 2026, 01:10 PM IST
राजेंद्र राठौड़ का गहलोत पर हमला, बोले- युवाओं को नौकरी मिलते ही पेट में दर्द शुरू हो जाता है
Image Credit: rajendra rathore


Rajasthan Politics: भाजपा नेता एवं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू में बीदासर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जमकर निशाना साधा. राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जब भी भजनलाल सरकार युवाओं को नौकरी देने का काम करती है, तब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पेट में दर्द शुरू हो जाता है.

गहलोत सरकार के कार्यकाल को भाजपा नेता ने किया याद

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राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि सफाई कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के मामले को लेकर सरकार के मंत्री धरने पर गए थे. उन्होंने कहा कि यह मामला पूर्ववर्ती सरकार के समय हाईकोर्ट के आदेशों से जुड़ा हुआ था. भाजपा नेता ने गहलोत सरकार के कार्यकाल को याद करते हुए कहा कि उस समय सरकार की विफलताओं को लेकर उनके सहयोगी सचिन पायलट को अजमेर में लोक सेवा आयोग तक पैदल मार्च करना पड़ा था. वहीं अशोक चांदना को बूंदी में तीन दिन तक धरने पर बैठना पड़ा.

राजेंद्र राठौड़ ने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे भी उठते रहे. हेमाराम चौधरी को सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर रोना पड़ा था, जबकि विधायक कुंदनपुर को विरोध स्वरूप अपने बाल काटकर भेजने पड़े थे.

अशोक गहलोत पर राठौड़ का तीखा हमला

राठौड़ ने कहा कि आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उन सभी घटनाओं को भूल गए हैं और वर्तमान सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. उन्होंने गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अपने कार्यकाल के दौरान सामने आई इन घटनाओं को भी याद रखना चाहिए. बीदासर दौरे के दौरान राठौड़ ने इन मुद्दों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तीखा हमला बोला और भजनलाल सरकार के कामकाज का बचाव किया.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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