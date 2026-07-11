/चूरू में ढाई किलो सोना लेकर दुकान पहुंचा शख्स, व्यापारी ने चली एक चाल और पुलिस को ऐसे ठग पकड़वाया

Churu News: चूरू जिले के रतनगढ़ कस्बे में ढाई किलो सोना सस्ते दाम पर बेचने का लालच देकर ठगी करने की कोशिश कर रहे एक व्यक्ति को व्यापारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. घटना शुक्रवार दोपहर की है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है.

कपड़े खरीदने के बहाने बनाई पहचान

जानकारी के अनुसार, घंटाघर से अशोक स्तंभ जाने वाले मार्ग पर एसबीआई बैंक के पास जयप्रकाश महर्षि की रेडीमेड कपड़ों की दुकान है. करीब तीन दिन पहले दो पुरुष और एक महिला उसकी दुकान पर कपड़े खरीदने के लिए आए. उन्होंने लगभग 350 रुपये के कपड़े खरीदे. इसके बाद जब व्यापारी पास स्थित अपनी दूसरी दुकान पर कपड़े देने गया, तभी एक व्यक्ति ने उससे कहा कि उसके पास करीब ढाई किलो सोना है. उसने बाजार भाव से कम कीमत पर सोना बेचने का प्रस्ताव दिया और बैग में रखा सोना भी दिखाया.

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भरोसा जीतने के लिए दिया असली सोने का टुकड़ा

व्यापारी का विश्वास जीतने के लिए आरोपी ने सोने का एक छोटा टुकड़ा जांच के लिए दे दिया. जांच कराने पर वह टुकड़ा शुद्ध सोना निकला. इसके बाद जयप्रकाश ने पूरी बात अपने बड़े भाई मनीष महर्षि, छोटे भाई लोकेश महर्षि और पिता राजकुमार महर्षि को बताई. राजकुमार महर्षि ने इस सौदे से साफ इनकार करते हुए बेटों को सतर्क रहने की सलाह दी और आरोपी के दोबारा आने का इंतजार करने को कहा.

दोबारा पहुंचा तो पुलिस को बुला लिया

शुक्रवार को जब आरोपी फिर से सोने का सौदा करने के लिए दुकान पर पहुंचा, तो व्यापारियों ने उसे बातचीत में उलझाए रखा और तुरंत पुलिस को सूचना दे दी. सूचना मिलने पर सीआई गौरव खिड़िया ने पुलिस टीम को मौके पर भेजा. व्यापारियों ने आरोपी और उसके द्वारा दिया गया सोने का टुकड़ा पुलिस के हवाले कर दिया.

आरोपी से पूछताछ जारी

मौके पर पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपना नाम अशोक कुमार पुत्र मोहन मारवाड़ी, निवासी चित्रकूट (उत्तर प्रदेश) बताया. एएसआई रामकुमार ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि उसके साथ और कौन-कौन लोग शामिल थे.

पुलिस ने लोगों से की अपील

सीआई गौरव खिड़िया ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति बाजार से कम कीमत पर सोना या अन्य कीमती सामान बेचने का लालच दे, तो उसके झांसे में न आएं. ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत पुलिस को सूचना दें, ताकि धोखाधड़ी की घटनाओं को रोका जा सके.