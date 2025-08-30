Zee Rajasthan
रतनगढ़- नोसरिया रेलवे अंडरब्रिज में तैरती एंबुलेंस, रेलवे ट्रैक पार करते लोग

Churu News : रतनगढ़ क्षेत्र में दर्जनों गांवों से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग कई दिनों से बरसाती पानी की वजह से अवरुद्ध होने से राहगीर और वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने चुका है.

Published: Aug 30, 2025, 11:12 IST | Updated: Aug 30, 2025, 11:12 IST

रतनगढ़- नोसरिया रेलवे अंडरब्रिज में तैरती एंबुलेंस, रेलवे ट्रैक पार करते लोग

Churu News : रतनगढ़ शहर से सरदारशहर सहित दर्जनों गांवो को जोड़ने वाला रतनगढ़ से 6 किमी दूर गांव नोसरिया में स्थित रेलवे अंडर ब्रिज, इन दिनों ग्रामीणों के लिए भारी परेशानी का कारण बना हुआ है. उक्त मुख्य उक्त मार्ग रतनगढ़ से गांव नोसरिया, गोलसर, छोटडिया, पाबूसर, भानुदा होते हुए सरदारशहर सहित दर्जनों गांवो का यह मुख्य मार्ग है.

लेकिन ये रास्ता बरसात के दिनों में हमेशा ही पानी से भरा रहता है. जिसके कारण दुपहिया वाहन ही नहीं बड़े व छोटे सभी वाहनों को पुलिया के नीचे पानी से गुजरना पड़ता है. शुक्रवार शाम मरीज को लेकर जा रही एम्बुलेस पानी से निकलते समय खराब हो गई जो पानी में ही फंस गई, जिसको आसपास से निकलने वाले लोगो ने धका देकर बहार निकला. तस्वीर राजनीतिज्ञों औक प्रसाशन द्वारा करवाए गए विकास कार्यो की पोल खोल रही थी.

वहीं दुपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर इस समस्या से बचने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर रेलवे लाइन के ऊपर से रास्ता पार करते है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है. उक्त रेलवे लाइन रतनगढ़ से सरदारशहर की और जाती है.

उक्त समस्या को लेकर अनेको बार प्रशासन को अवगत करवा दिया गया है, लेकिन प्रशासन भी किसी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है. पुलिया के नीचे पानी जमा होने के कारण आए दिन वाहन खराब हो जाते है. जिससे यहां पर वाहनों की पानी कतार भी लग जाती. इस बड़ी परेशानी से जूझ रहे ग्रामीणों को आज भी प्रशासन से इसके समाधान की उम्मीद है.
