Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

चूरू में रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नमक के कट्टों के नीचे छुपा 18 लाख का डोडा-पोस्त छिलका पकड़ा

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले की रतनगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 360 किलो डोडा-पोस्त छिलका जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से ट्रक को भी जब्त किया है. जब्त डोडा-पोस्त छिलका का बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए बताया गया है.
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 12, 2025, 11:05 AM IST | Updated: Nov 12, 2025, 11:05 AM IST

Trending Photos

कालभैरव अष्टमी 2025: आज भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा, मिलती है दोषों से मुक्ति!
10 Photos
rajasthan temple

कालभैरव अष्टमी 2025: आज भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा, मिलती है दोषों से मुक्ति!

अब राजस्थान नहीं रहेगा प्यासा ! इन17 जिलों को रामजल सेतु लिंक परियोजना में मिलेगा पानी ही पानी
6 Photos
Rajasthan Government Project

अब राजस्थान नहीं रहेगा प्यासा ! इन17 जिलों को रामजल सेतु लिंक परियोजना में मिलेगा पानी ही पानी

राजस्थान में शीतलहर के साथ पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, इस इलाके का पारा पहुंचा 1 डिग्री
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में शीतलहर के साथ पड़ने लगी कड़ाके की सर्दी, इस इलाके का पारा पहुंचा 1 डिग्री

सर्दियों में राजस्थान के इन बाजारों में करें सस्ते जूतों और 'मोजरियों'की शॉपिंग, मिलेगा परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक
10 Photos
jaipur shopping market

सर्दियों में राजस्थान के इन बाजारों में करें सस्ते जूतों और 'मोजरियों'की शॉपिंग, मिलेगा परफेक्ट ट्रेडिशनल लुक

चूरू में रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नमक के कट्टों के नीचे छुपा 18 लाख का डोडा-पोस्त छिलका पकड़ा

Churu News: जिले की रतनगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 360 किलो डोडा-पोस्त छिलका जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से ट्रक को भी जब्त किया है. जब्त डोडा-पोस्त छिलका का बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए बताया गया है.

सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि गश्त के दौरान जब सब इंस्पेक्टर गिरधारीलाल मय पुलिस जाब्ता पड़िहारा पहुंचे, तो टोल प्लाजा के पास मेगा हाइवे पर एक ट्रक खड़ा था. ट्रक के पास दो युवक भी थे, जो तिरपाल बांध रहे थे. पुलिस को देखकर ये लोग ट्रक में सवार होकर जाने का प्रयास किया, तो शंका हुई.

पुलिस ने दोनों को रुकवाकर पूछताछ की, तो ट्रक में नमक होना बताया गया. तलाशी ली, तो नमक के नीचे 18 कट्टों में 359 किलो 560 ग्राम डोडापोस्त छिलका बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने डोडापोस्त छिलका को जब्त कर पंजाब के ईशानगरी निवासी 35 वर्षीय चालक विजय उर्फ थोमस उर्फ बिल्ला एवं हिमाचल प्रदेश के गांव देहरा निवासी 19 वर्षीय खलासी सुमित डूमा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक को जब्त किया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पढ़ें चूरू की एक और खबर
तारानगर में राशन डीलर की मनमानी! 1 किमी दूर केंद्र से गरीब परेशान, SDM को सौंपा ज्ञापन
Churu news: चूरू जिले के तारानगर कस्बे के वार्ड नं. 1 (कुम्हारों का मोहल्ला) में राशन डीलर द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में की जा रही अनियमितताओं को लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. मनमानी से परेशान वार्डवासियों ने आज उपखण्ड अधिकारी, तारानगर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी डीलर के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

मनमाने ढंग से बदला वितरण केंद्र
वार्डवासियों ने ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर पहले वार्ड नं. 1 में ही वितरण कार्य करता था, लेकिन 5 नवंबर 2025 से उसने मनमानी करते हुए वितरण केंद्र बदल दिया है. डीलर ने वितरण का कार्य अपने घर (जो वार्ड नं. 35 में स्थित है) पर शुरू कर दिया है. वार्ड नं. 1 से वार्ड नं. 35 की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है. इससे वृद्धजन, महिलाएं और गरीब तबके के लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

आर्थिक बोझ: राशन लेने के लिए इन लोगों को टैम्पो या रिक्शा किराए पर लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि डीलर वार्डवासियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news