चूरू में रतनगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नमक के कट्टों के नीचे छुपा 18 लाख का डोडा-पोस्त छिलका पकड़ा

Churu News: जिले की रतनगढ़ पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए करीब 360 किलो डोडा-पोस्त छिलका जब्त कर दो युवकों को गिरफ्तार किया है तथा उनके कब्जे से ट्रक को भी जब्त किया है. जब्त डोडा-पोस्त छिलका का बाजार मूल्य करीब 18 लाख रुपए बताया गया है.

सीआई गौरव खिड़िया ने बताया कि गश्त के दौरान जब सब इंस्पेक्टर गिरधारीलाल मय पुलिस जाब्ता पड़िहारा पहुंचे, तो टोल प्लाजा के पास मेगा हाइवे पर एक ट्रक खड़ा था. ट्रक के पास दो युवक भी थे, जो तिरपाल बांध रहे थे. पुलिस को देखकर ये लोग ट्रक में सवार होकर जाने का प्रयास किया, तो शंका हुई.

पुलिस ने दोनों को रुकवाकर पूछताछ की, तो ट्रक में नमक होना बताया गया. तलाशी ली, तो नमक के नीचे 18 कट्टों में 359 किलो 560 ग्राम डोडापोस्त छिलका बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने डोडापोस्त छिलका को जब्त कर पंजाब के ईशानगरी निवासी 35 वर्षीय चालक विजय उर्फ थोमस उर्फ बिल्ला एवं हिमाचल प्रदेश के गांव देहरा निवासी 19 वर्षीय खलासी सुमित डूमा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक को जब्त किया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

पढ़ें चूरू की एक और खबर

तारानगर में राशन डीलर की मनमानी! 1 किमी दूर केंद्र से गरीब परेशान, SDM को सौंपा ज्ञापन

Churu news: चूरू जिले के तारानगर कस्बे के वार्ड नं. 1 (कुम्हारों का मोहल्ला) में राशन डीलर द्वारा खाद्य सामग्री वितरण में की जा रही अनियमितताओं को लेकर वार्डवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है. मनमानी से परेशान वार्डवासियों ने आज उपखण्ड अधिकारी, तारानगर को ज्ञापन सौंपकर मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषी डीलर के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की मांग की है.

मनमाने ढंग से बदला वितरण केंद्र

वार्डवासियों ने ज्ञापन में बताया कि राशन डीलर पहले वार्ड नं. 1 में ही वितरण कार्य करता था, लेकिन 5 नवंबर 2025 से उसने मनमानी करते हुए वितरण केंद्र बदल दिया है. डीलर ने वितरण का कार्य अपने घर (जो वार्ड नं. 35 में स्थित है) पर शुरू कर दिया है. वार्ड नं. 1 से वार्ड नं. 35 की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है. इससे वृद्धजन, महिलाएं और गरीब तबके के लोगों को भारी परेशानी हो रही है.

आर्थिक बोझ: राशन लेने के लिए इन लोगों को टैम्पो या रिक्शा किराए पर लेना पड़ रहा है, जिससे गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है. शिकायत में यह भी बताया गया है कि डीलर वार्डवासियों से अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है.

