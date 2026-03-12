Zee Rajasthan
शादी की खुशी में गम, चूरू में बारात की गाड़ी पलटी, सामान लाने गए दामाद की दर्दनाक मौत

churu road accident: चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में शादी समारोह के दौरान एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. पाबूसर गांव से मालासर जा रही बारात के लिए सामान लाने गए दामाद अनिल की कार तेज रफ्तार और लापरवाही से चलने के कारण सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 12, 2026, 05:14 PM IST | Updated:Mar 12, 2026, 05:14 PM IST

शादी की खुशी में गम, चूरू में बारात की गाड़ी पलटी, सामान लाने गए दामाद की दर्दनाक मौत

Ratangarh car accident: चूरू जिले के रतनगढ़ थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह के दौरान बड़ा सड़क हादसा हो गया, जिसमें दामाद की मौके पर मौत हो गई और दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे में शामिल सभी लोग बारात के सदस्य थे. घटना बुधवार रात को हुई, जब सामान लाने के लिए गाड़ी गोगासर गई थी और वापस लौट रही थी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.


तेज रफ्तार और लापरवाही से पलटी कार
रतनगढ़ के गांव भावनदेसर निवासी दुर्गादत्त जाट ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई. रिपोर्ट के अनुसार, उनके भतीजे की साले की शादी में शामिल होने के लिए वे और दो पोते देवकरण व मुकेश पाबूसर आए थे. यहां दामाद जयप्रकाश, सुरेंद्र कुमार और अनिल (सभी जालेऊ निवासी) भी बारात में शामिल थे. बारात पाबूसर से मालासर जाने वाली थी. रात में चारों को सामान लाने के लिए गोगासर भेजा गया. वापसी में अनिल गाड़ी चला रहा था. तेज रफ्तार और लापरवाही से गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और पलट गई. हादसे में जयप्रकाश, देवकरण और मुकेश गंभीर रूप से घायल हो गए.


अस्पताल में जयप्रकाश की मौत, दो अन्य रेफर
घायलों को तुरंत रतनगढ़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने जयप्रकाश को मृत घोषित कर दिया. देवकरण और मुकेश की हालत गंभीर होने पर उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और अंतिम संस्कार के लिए परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया. पुलिस ने बताया कि जांच एएसआई रामनिवास कर रहे हैं.

परिवार और ग्रामीणों में शोक का माहौल
यह हादसा शादी के उत्सव को शोक में बदल गया. परिवार और ग्रामीण सदमे में हैं. दुर्गादत्त जाट ने बताया कि जयप्रकाश परिवार का सहारा था और उसकी मौत ने सबको तोड़ दिया है. देवकरण और मुकेश की हालत चिंताजनक बताई जा रही है. ग्रामीणों ने तेज रफ्तार वाहनों पर सख्ती और सड़क सुरक्षा के बेहतर इंतजाम की मांग की है.


पुलिस जांच जारी, लापरवाही पर कार्रवाई की उम्मीद
पुलिस ने दुर्गादत्त जाट की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर लिया है. जांच में गाड़ी की स्पीड, ड्राइवर की लापरवाही और अन्य कारकों की पड़ताल की जा रही है. अगर लापरवाही साबित होती है तो चालक अनिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी. यह घटना एक बार फिर सड़क सुरक्षा और शादी-बारात के दौरान सावधानी की जरूरत को रेखांकित करती है.

