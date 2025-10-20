Churu News: सादुलपुर में अपराधियों का पैदल जुलूस, पुलिस का कड़ा संदेश

Churu News: सादुलपुर में पुलिस ने अपराधियों को सबक सिखाने के लिए अनोखी कार्रवाई की. शराब ठेका फायरिंग प्रकरण और लोको कालोनी में हुई फायरिंग के मामलों में गिरफ्तार चार आरोपियों को शहर में पैदल जुलूस निकालकर घुमाया गया. इस जुलूस के दौरान आरोपी कान पकड़कर आम जनता से माफी मांगते नजर आए, जिससे स्थानीय लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ा. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कदम अपराधियों में डर और भय पैदा करने तथा आम जनता में कानून व्यवस्था पर भरोसे को मजबूत करने का प्रयास है. लगभग दस दिन पहले शहर के सांखु सर्किल पर शराब ठेके पर हुई फायरिंग और रविवार देर शाम लोको कालोनी में गोलीबारी की घटनाओं ने इलाके में दहशत फैला दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर सभी मुख्य आरोपियों को दबोच लिया.

जुलूस के दौरान माफी का अनोखा दृश्य

रविवार को पुलिस थाने से शुरू हुआ यह पैदल जुलूस शहर के प्रमुख रास्तों, मुख्य बाजारों और चौराहों से होकर गुजरा. चारों आरोपी—प्रवीण उर्फ खच्चर (लुहारू निवासी), धनराज (लुहारू निवासी), सोनू संतरी (ओबरा, हरियाणा निवासी) तथा राजकुमार (गुढ़ा कालोद, हरियाणा निवासी)—पुलिस की कड़ी निगरानी में चल रहे थे. जुलूस के दौरान उन्होंने कान पकड़कर घुटनों पर बैठते हुए जनता से गलती की माफी मांगी. आरोपी बोले, "अब कभी ऐसी गलती नहीं होगी." यह दृश्य देखकर बाजार में मौजूद लोग दंग रह गए. कई स्थानीय निवासियों ने कहा कि "जो बोओगे वही काटोगे, अपराध का फल तो भुगतना ही पड़ता है." जुलूस समाप्त होने पर थाने पहुंचे. इस मौके पर लोगों ने पुलिस अधिकारियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया और उनका मनोबल बढ़ाया.

पुलिस का अपील: सहयोग से अपराध पर लगाम

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि 9 अक्टूबर को सांखू तिराहे पर शराब ठेके पर फायरिंग के मामले में मुख्य आरोपी के सहयोगी प्रवीण और धनराज को गिरफ्तार किया गया था. वहीं, रविवार शाम लोको कालोनी में फायरिंग करने वाले सोनू संतरी और राजकुमार को भी हिरासत में लिया गया. जुलूस का मुख्य उद्देश्य अपराधियों में भय पैदा करना और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास जगाना था. एएसपी किशोरी लाल ने कहा, "असामाजिक तत्वों से डरने की कोई जरूरत नहीं. बस पुलिस का सहयोग करें, ताकि अपराधियों को समय रहते पकड़कर जेल भेजा जा सके." अधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अपराध की कोई गुंजाइश नहीं बख्शी जाएगी. इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था मजबूत हुई है, और लोग अब बेझिझक अपराध की सूचना पुलिस को देने को तैयार हैं.