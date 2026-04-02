हनुमान जयंती पर सालासर बालाजी धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब, 6 लाख भक्तों ने किए दर्शन!

Churu News: हनुमान जन्मोत्सव पर राजस्थान के सालासर बालाजी धाम में आस्था का विशाल जनसैलाब उमड़ पड़ा. रात 2 बजे मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों की लंबी कतारें लग गईं और “जय श्री बालाजी” के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा. दिल्ली से पैदल ज्योत लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं ने विशेष ध्वजा अर्पित की, वहीं मंदिर में बाल भोग और छप्पन भोग के साथ केक काटकर जन्मोत्सव मनाया गया. अब तक करीब 6 लाख भक्त दर्शन कर चुके हैं और हजारों श्रद्धालुओं ने मनोकामना के नारियल भी बांधे.
Trending Photos
Churu News: राजस्थान के प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में आज हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा. आस्था और भक्ति का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां रात 2 बजे से ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए और तभी से भक्तों की लंबी कतारें बालाजी के दर्शनों के लिए लगनी शुरू हो गईं. जैसे ही पट खुले, पूरा मंदिर परिसर “जय श्री बालाजी” के जयकारों से गूंज उठा और श्रद्धालुओं ने बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ दर्शन करना शुरू कर दिया.
देश के अलग-अलग हिस्सों से भक्त सालासर धाम पहुंचे हैं. विशेष रूप से दिल्ली से श्री बालाजी सेवा दल के सदस्य बालाजी की ज्योत लेकर पैदल यात्रा करते हुए यहां पहुंचे. उन्होंने बाबा के दरबार में चांदी के छत्रों से सजी ध्वजा अर्पित की, जो भक्ति और समर्पण का अनूठा प्रतीक बना.
भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना
मंदिर के पुजारी संपत पुजारी ने बताया कि हनुमान जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर बालाजी को विशेष बाल भोग और छप्पन भोग अर्पित किया गया. इसके साथ ही मंदिर परिसर में पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया. खास बात यह रही कि पुजारी परिवार द्वारा बालाजी का जन्मोत्सव केक काटकर भी मनाया गया, जो भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना.
जय पुजारी ने इस विशेष अवसर पर बालाजी से विश्व शांति और मानव कल्याण की मंगल कामना की. वहीं, श्री हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्यप्रकाश पुजारी ने जानकारी दी कि इस विशाल मेले में अब तक करीब 6 लाख श्रद्धालु बालाजी के दर्शन कर चुके हैं, जो इस आयोजन की भव्यता को दर्शाता है.
हनुमान जन्मोत्सव और पूर्णिमा के संयोग के चलते श्रद्धालुओं की आस्था और भी प्रबल नजर आई. हजारों भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सालासर धाम में नारियल बांधकर प्रार्थना की. पूरे मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और उल्लास का माहौल बना हुआ है, जो हर किसी को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!