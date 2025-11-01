राजस्थान का एकमात्र मंदिर जहां हनुमान जी हैं दाढ़ी-मूंछ वाले, दर्शन मात्र से होती है हर मनोकामना पूरी!

Rajasthan temple: चूरू में 265 वर्ष प्राचीन सालासर बालाजी मंदिर दाढ़ी-मूंछ वाले हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा के लिए विख्यात है. यह प्रतिमा नागौर के खेत में प्रकट हुई थी. भक्तों की मान्यता है कि यहां दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.
Salasar Balaji Mandir: राजस्थान के चूरू ज़िले में स्थित सालासर बालाजी मंदिर आस्था और चमत्कार का अद्भुत संगम है. करीब 265 साल पुराना यह मंदिर भगवान हनुमान जी के उस अनोखे स्वरूप के लिए प्रसिद्ध है, जहां वे दाढ़ी और मूंछों के साथ विराजमान हैं. भक्तों का विश्वास है कि यहां दर्शन मात्र से हर मनोकामना पूरी होती है.
मूर्ति का चमत्कारिक प्रकट होना
कहा जाता है कि यह दिव्य प्रतिमा नागौर के आसोटा गांव के एक खेत में खुद धरती से प्रकट हुई थी. एक किसान जब हल चला रहा था, तभी यह अद्भुत मूर्ति मिली. बाद में इसे सालासर गांव लाया गया, जहां आज यह विश्वविख्यात मंदिर स्थित है.
संत मोहनदास की भक्ति और हनुमान जी का संत रूप
इस मंदिर की सबसे खास बात है – भगवान हनुमान जी का “दाढ़ी-मूंछ वाला स्वरूप.” माना जाता है कि संत मोहनदास की गहरी भक्ति से प्रसन्न होकर बालाजी ने उन्हें स्वप्न में दर्शन दिए, और उसी रूप के आधार पर प्रतिमा का श्रृंगार किया गया. यही कारण है कि यहां हनुमान जी को एक संत की तरह देखा और पूजा जाता है. सालासर बालाजी की प्रतिमा सोने के सिंहासन पर विराजमान है. उनके ऊपर श्रीराम दरबार स्थापित है. हर शनिवार और मंगलवार यहां श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है. भक्त अपनी अर्जी लेकर आते हैं और बालाजी किसी को भी निराश नहीं करते.
राजस्थान की आस्था का प्रतीक
यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि राजस्थान की भक्ति, विश्वास और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है. हर दिन यहां हज़ारों श्रद्धालु “दाढ़ी-मूंछ वाले बालाजी” के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और उनकी कृपा पाकर जीवन में नई ऊर्जा महसूस करते हैं
