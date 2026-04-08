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सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट के आरोप, 13 अप्रैल से धरने की चेतावनी

Churu News: राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ कथित बदसलूकी का मामला तूल पकड़ गया है. हरियाणा से आए भक्तों के साथ मारपीट, महिलाओं से दुर्व्यवहार और बंधक बनाने के आरोप लगाए गए हैं. मंदिर में VIP कल्चर और चढ़ावे के दुरुपयोग को लेकर भी सवाल उठे हैं. प्रशासन से कार्रवाई की मांग करते हुए 13 अप्रैल से धरने की चेतावनी दी गई है.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByNavratan prajapat
Published:Apr 08, 2026, 02:10 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 02:10 PM IST

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सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं से मारपीट के आरोप, 13 अप्रैल से धरने की चेतावनी

Churu News: सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ कथित बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस संबंध में मुख्यमंत्री और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन भेजकर मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं.

ज्ञापन के अनुसार, 5 अप्रैल को हरियाणा के हिसार से आए श्रद्धालुओं के एक समूह के साथ मंदिर परिसर में तैनात सुरक्षा बाउंसरों द्वारा मारपीट की गई. आरोप है कि इस दौरान महिलाओं के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया. इतना ही नहीं, कुछ श्रद्धालुओं को एक कमरे में बंधक बनाकर रखने का भी आरोप लगाया गया है.

श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें थाने ले जाकर झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दी गई और दबाव बनाकर उनसे माफी मंगवाते हुए वीडियो भी रिकॉर्ड किए गए. इस पूरे घटनाक्रम ने मंदिर प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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ज्ञापन में लगाए गए गंभीर आरोप

ज्ञापन में मंदिर के पुजारी परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं. आरोप है कि मंदिर में “वीआईपी कल्चर” हावी है, जहां आर्थिक रूप से सक्षम लोगों को पैसे लेकर विशेष दर्शन कराए जाते हैं, जबकि आम श्रद्धालुओं को मूलभूत सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है.

इसके अलावा, मंदिर में चढ़ावे के रूप में आने वाले करोड़ों रुपये के उपयोग को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि इस राशि का उपयोग पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा और इसे व्यक्तिगत हितों में खर्च किया जा रहा है.

देवस्थान विभाग को सौंपने की मांग शामिल

ज्ञापन के माध्यम से किसान सभा और अन्य संगठनों ने प्रशासन से कई मांगें रखी हैं. इनमें सालासर मंदिर समिति के खिलाफ तुरंत मुकदमा दर्ज करने, मंदिर की व्यवस्था को चूरू जिला कलेक्टर के अधीन लेने और इसे देवस्थान विभाग को सौंपने की मांग शामिल है. साथ ही मंदिर समिति और सुरक्षा व्यवस्था में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है.

संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई, तो 13 अप्रैल से सालासर बालाजी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं और विभिन्न संगठनों द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. इस पूरे मामले ने प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है और अब सभी की नजर प्रशासनिक कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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