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सरकार से समझौता ठुकराया! सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान

Churu News: जयपुर में सरकार से हुई वार्ता से असंतुष्ट सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने का ऐलान किया है. नियमित कर्मचारी का दर्जा, पेंशन, लंबित मानदेय और अन्य बकाया भुगतान उनकी प्रमुख मांगों में शामिल हैं.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: Jul 20, 2026, 07:48 AM|Updated: Jul 20, 2026, 07:48 AM
सरकार से समझौता ठुकराया! सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का किया ऐलान
Image Credit: सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने दी आंदोलन की चेतावनी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Churu News: जयपुर में राज्य सरकार और आंगनबाड़ी प्रतिनिधियों के बीच हुई वार्ता के बाद भी सरदारशहर की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का असंतोष कम नहीं हुआ है. वार्ता के परिणाम को अपनी प्रमुख मांगों के अनुरूप नहीं मानते हुए कार्यकर्ताओं ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है. रविवार को ताल मैदान में आयोजित आवश्यक बैठक में सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि सरकार के साथ बनी सहमति उनके हितों की रक्षा नहीं करती, इसलिए अब आंदोलन को पहले से अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा.

सीटू संगठन के बैनर तले चलेगा आंदोलन

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बैठक में यह भी तय किया गया कि सरदारशहर की सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सीटू (CITU) संगठन के बैनर तले अपना आंदोलन जारी रखेंगी. निर्णय के अनुसार सोमवार से सभी कार्यकर्ता हड़ताल पर रहेंगी. इसके साथ ही सीडीपीओ कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा जाएगा और वहां अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया जाएगा. कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा.

किसान सभा ने भी दिया समर्थन

बैठक में मौजूद अखिल भारतीय किसान सभा के नेता रामकृष्ण छीपा ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार को उनकी समस्याओं का गंभीरता से समाधान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा तथा इसे और तेज किया जाएगा.

सरकार के खिलाफ नारेबाजी, समझौते को बताया अस्वीकार्य

बैठक के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज कराया. उनका कहना था कि जयपुर में हुई वार्ता में उनकी किसी भी प्रमुख मांग पर सहमति नहीं बनी. इसी कारण वे इस समझौते को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं और संघर्ष जारी रखने का फैसला किया है.

ये हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगें

बैठक में कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को दोहराते हुए कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और ग्राम साथिनों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए. सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन और ग्रेच्युटी जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं. इसके अलावा मानदेय का एकमुश्त भुगतान किया जाए और सभी लंबित भुगतान जल्द जारी किए जाएं.

कार्यकर्ताओं ने यह भी मांग की कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत वर्ष 2022 से लंबित भुगतान तत्काल जारी किया जाए. मोबाइल रिचार्ज, सामुदायिक उत्सव और ऑनलाइन-ऑफलाइन कार्यों के लिए मिलने वाले इंसेंटिव का बकाया भुगतान भी जल्द किया जाए.

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पूरे वर्ष का मानदेय नहीं मिलता. उनका कहना है कि वर्ष में केवल 11 माह का भुगतान किया जाता है और हर साल फरवरी माह का मानदेय बैंक खातों में दर्ज ही नहीं किया जाता. इसके अलावा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में उपयोग होने वाली टीएलएम (टीचिंग एंड लर्निंग मटेरियल) सामग्री भी उन्हें अपने निजी खर्च पर खरीदनी पड़ती है, जिससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है.

मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा संघर्ष

बैठक के अंत में सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि जब तक उनकी सभी प्रमुख मांगों पर सरकार सकारात्मक निर्णय नहीं लेती, तब तक हड़ताल और धरना जारी रहेगा. इस दौरान रमेश चौधरी, सरोज, पाना देवी, मनीषा चौधरी, प्रतिभा, संजू देवी, सुमित्रा, तुलसी सेवदा, ग्यारसी देवी, सविता, सुमन कंवर, बबीता, गोमती देवी, तुलसा देवी, परमेश्वरी, कंचन सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहीं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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