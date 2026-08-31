/कौन पाएगा टिकट, कौन बनेगा बागी? सरदारशहर BJP में आखिरी दौर तक घमासान

Rajasthan Nikay Chunav BJP Ticket: निकाय चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सरदारशहर में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. सबसे ज्यादा हलचल बीजेपी के अंदर टिकट वितरण को लेकर दिखाई दे रही है. पार्टी में अलग-अलग गुटों के बीच प्रत्याशियों के नाम को लेकर सहमति नहीं बन पाने की चर्चा है. टिकट के दावेदार लगातार नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुटे हैं.

हालात यह हैं कि कई दावेदार स्थानीय स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और जयपुर तक दौड़ लगा रहे हैं. नामांकन की अंतिम तारीख नजदीक होने के कारण अब हर घंटे के साथ टिकट को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है.

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टिकट के लिए तेज हुई नेताओं की दौड़

सरदारशहर में बीजेपी के टिकट की चाह रखने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है. दावेदार अपने समर्थकों के साथ पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से संपर्क साध रहे हैं. स्थानीय राजनीति में इस बात की चर्चा भी है कि जिन नेताओं की संगठन में कभी मजबूत पकड़ मानी जाती थी, उन्हें भी अब टिकट के लिए लगातार प्रयास करने पड़ रहे हैं. दावेदारों की बढ़ती संख्या ने पार्टी नेतृत्व के सामने भी चुनौती खड़ी कर दी है. किस वार्ड में किस चेहरे को मैदान में उतारा जाए, इसे लेकर अंतिम समय तक मंथन चलने की बात सामने आ रही है.

बीजेपी में गुटबाजी की चर्चा

टिकट वितरण को लेकर पार्टी के भीतर गुटबाजी की चर्चा भी तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि एक गुट अधिकतर सीटों पर अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की तैयारी में है. दूसरी ओर, टिकट की उम्मीद लगाए बैठे कई नेता अपने समर्थकों के साथ लगातार सक्रिय हैं. यही वजह है कि पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को लेकर स्थिति अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाई है. टिकट वितरण में किसी एक चेहरे के नाम की घोषणा होते ही दूसरे दावेदारों की नाराजगी सामने आने की संभावना भी जताई जा रही है.

अधिकृत प्रत्याशी के सामने बागी उतारने की सुगबुगाहट

बीजेपी के अंदर चल रही खींचतान का सबसे बड़ा असर चुनाव मैदान में दिखाई दे सकता है. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कुछ वार्डों में पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के सामने बागी उम्मीदवार भी मैदान में उतर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो इसका सीधा फायदा विपक्षी उम्मीदवारों को मिल सकता है. हालांकि, अभी किसी वार्ड में बागी प्रत्याशी के उतरने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. अंतिम तस्वीर नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही साफ होगी.

नामांकन के अंतिम दिन तक जारी रहेगा सस्पेंस

निकाय चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख जैसे-जैसे करीब आ रही है, सरदारशहर बीजेपी में बेचैनी बढ़ती जा रही है. पार्टी के सामने एक तरफ मजबूत प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की चुनौती है तो दूसरी तरफ टिकट नहीं मिलने वाले नेताओं और उनके समर्थकों को संभालना भी जरूरी होगा. स्थानीय कार्यकर्ताओं की नजर अब पार्टी की ओर से जारी होने वाले अंतिम नामों पर है. टिकट मिलने के बाद कौन नेता पूरी ताकत से पार्टी प्रत्याशी के साथ खड़ा होता है और कौन निर्दलीय मैदान में उतरता है, यह आने वाले समय में साफ होगा.

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