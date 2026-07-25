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पैसे नहीं थे लेकिन डॉक्टर ने नहीं टूटने दी उम्मीद, इमरजेंसी वार्ड में जोड़ दिया 6 साल की बच्ची का अंगूठा

Churu News: सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर व्यस्त होने पर डॉक्टरों ने इमरजेंसी वार्ड को अस्थायी ऑपरेशन थिएटर बनाकर 6 वर्षीय बच्ची के पैर का लगभग अलग हो चुका अंगूठा सफलतापूर्वक जोड़ दिया. समय पर इलाज से बच्ची का अंगूठा बच गया.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Navratan prajapat
Published:Jul 25, 2026, 02:08 PM IST | Updated:Jul 25, 2026, 02:08 PM IST
पैसे नहीं थे लेकिन डॉक्टर ने नहीं टूटने दी उम्मीद, इमरजेंसी वार्ड में जोड़ दिया 6 साल की बच्ची का अंगूठा
Image Credit: बच्ची के परिजनों की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी.

Churu News: सरदारशहर. सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल में चिकित्सकीय तत्परता और मानवीय संवेदनशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण देखने को मिला. यहां आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की 6 वर्षीय बच्ची का ऑपरेशन इमरजेंसी वार्ड में ही कर डॉक्टरों ने उसके पैर का लगभग अलग हो चुका अंगूठा सफलतापूर्वक दोबारा जोड़ दिया. समय पर मिले उपचार से बच्ची का अंगूठा बच गया और उसकी हालत अब सामान्य बताई जा रही है.

खेलते समय हुआ हादसा

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जानकारी के अनुसार करणी नगर में झुग्गी बनाकर रहने वाले विनोद सांसी की 6 वर्षीय पुत्री किरिषी खेलते समय हादसे का शिकार हो गई. खेलते हुए उसका पैर साइकिल की चेन में फंस गया, जिससे पैर का अंगूठा लगभग शरीर से अलग हो गया. हादसे के बाद परिजन बच्ची को तुरंत सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

ऑपरेशन थिएटर व्यस्त होने से बढ़ी चुनौती

अस्पताल में जांच के बाद हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉ. किशन सिहाग ने बच्ची की गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल ऑपरेशन की जरूरत बताई. लेकिन उस समय अस्पताल का ऑपरेशन थिएटर पहले से एक अन्य सर्जरी में व्यस्त था. ऐसे में तुरंत ऑपरेशन कर पाना संभव नहीं था.

दूसरी ओर बच्ची के परिजनों की आर्थिक स्थिति भी बेहद कमजोर थी. वे निजी अस्पताल में इलाज कराने में सक्षम नहीं थे. परिजनों ने अपनी मजबूरी बताते हुए अस्पताल में ही उपचार की गुहार लगाई.

इमरजेंसी वार्ड को बनाया अस्थायी ऑपरेशन थिएटर

परिजनों की स्थिति और बच्ची की गंभीर हालत को देखते हुए डॉ. किशन सिहाग ने बिना देरी किए बड़ा फैसला लिया. इमरजेंसी वार्ड प्रभारी हंसराज सारण और इमरजेंसी स्टाफ के सहयोग से इमरजेंसी वार्ड को अस्थायी ऑपरेशन थिएटर में बदल दिया गया. इसके बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया.

करीब आधे घंटे तक चले ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों ने बच्ची के पैर का अंगूठा सफलतापूर्वक दोबारा जोड़ दिया. समय पर सर्जरी होने से अंगूठे को बचाया जा सका.

समय पर इलाज से बच गया अंगूठा

डॉ. किशन सिहाग ने बताया कि जब बच्ची अस्पताल पहुंची थी, तब उसका अंगूठा लगभग शरीर से अलग हो चुका था. यदि तत्काल ऑपरेशन नहीं किया जाता तो अंगूठा काटने की नौबत आ सकती थी. ऑपरेशन थिएटर व्यस्त होने और परिजनों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए इमरजेंसी वार्ड में ही ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया, जो पूरी तरह सफल रहा.

चिकित्सकों की संवेदनशीलता बनी मिसाल

सफल ऑपरेशन के बाद बच्ची के परिजनों ने राहत की सांस ली. सरदारशहर के राजकीय उप जिला अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ की तत्परता, टीमवर्क और मानवीय संवेदनशीलता ने एक मासूम बच्ची का भविष्य सुरक्षित कर दिया. यह घटना सरकारी अस्पतालों में समर्पित चिकित्सा सेवा का एक प्रेरणादायक उदाहरण बनकर सामने आई है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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