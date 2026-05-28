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सरदारशहर में नौतपा का कहर: अस्पताल पहुंचे हीटवेव के मरीज, अलग वार्ड तैयार

Churu News : चूरू के सरदारशहर में गर्मी और लू के चलते डॉक्टर्स आमजन से अपील कर रहे हैं कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें.

Edited byPragati PantReported byNavratan prajapat
Published: May 28, 2026, 05:01 PM|Updated: May 28, 2026, 05:01 PM
सरदारशहर में नौतपा का कहर: अस्पताल पहुंचे हीटवेव के मरीज, अलग वार्ड तैयार
Image Credit: Churu News

Churu News : सरदारशहर में भीषण गर्मी और लगातार चल रही लू के कारण आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो चुका है. नौतपा के दौरान पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है. शहर का तापमान लगातार 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जिसके चलते लोग हीट वेव की चपेट में आकर बीमार पड़ रहे हैं. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बड़ी संख्या में लोग उल्टी, चक्कर, बुखार, डिहाइड्रेशन और कमजोरी जैसी समस्याओं के साथ राजकीय उपजिला अस्पताल पहुंच रहे हैं.

गर्मी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राजकीय उप जिला अस्पताल प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है. अस्पताल में हीट वेव और गर्मी से प्रभावित मरीजों के लिए अलग से बेड तैयार किए गए हैं, ताकि मरीजों को तुरंत उपचार और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सके. अस्पताल स्टाफ को भी विशेष निर्देश दिए गए हैं कि गर्मी से जुड़े मरीजों का प्राथमिकता के आधार पर इलाज किया जाए.

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अस्पताल प्रभारी डॉक्टर चंद्रभान जांगिड़ ने बताया कि इन दिनों अत्यधिक गर्मी और लू के कारण मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है. उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बेहद जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें. बाहर निकलते समय सिर को कपड़े या टोपी से ढककर रखें तथा पर्याप्त मात्रा में पानी, शिकंजी, छाछ और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें, ताकि शरीर में पानी की कमी न हो.

राजकीय उप जिला अस्पताल की महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया शेखावत ने बताया कि छोटे बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को गर्मी से सबसे ज्यादा खतरा रहता है, इसलिए उनका विशेष ध्यान रखना बेहद जरूरी है अगर किसी व्यक्ति को तेज चक्कर आना, उल्टी होना, अधिक पसीना आना, सांस लेने में तकलीफ या बेहोशी जैसी समस्या महसूस हो तो तुरंत अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए.


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Pragati Pant

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प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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