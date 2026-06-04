/राजस्थान के इस जिले में आसमान से बरस रही आग! अस्पताल में बढ़े Heatwave के मरीज, IMD बोला- और बढ़ेगी गर्मी

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Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर क्षेत्र में एक बार फिर भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है. बुधवार को तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया, जिससे आम जनजीवन प्रभावित रहा. दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया. बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ दिखाई दी. अधिकांश लोग केवल आवश्यक कार्य होने पर ही बाहर निकलते नजर आए.
बाजारों में छाया सन्नाटा
दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया. दोपहर के समय सड़कों पर आवाजाही कम रही और कई जगह बाजारों में सन्नाटा देखने को मिला. तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण लोग छायादार स्थानों और घरों के भीतर रहने को प्राथमिकता दे रहे हैं. गर्मी के कारण दैनिक गतिविधियों पर भी असर पड़ रहा है.
अस्पताल में बढ़ रही मरीजों की संख्या
गर्मी का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है. राजकीय उप जिला अस्पताल में हीटवेव, डिहाइड्रेशन, उल्टी-दस्त, चक्कर आना और कमजोरी जैसी समस्याओं से पीड़ित मरीज लगातार पहुंच रहे हैं. अस्पताल में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग उपचार के लिए आ रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ रहा है.
स्थिति को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं. चिकित्सक लगातार लोगों को गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दे रहे हैं.
गर्भवती महिलाओं को विशेष सावधानी बरतने की सलाह
राजकीय उप जिला अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रिया शेखावत ने बताया कि इस मौसम में गर्भवती महिलाओं को विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि अत्यधिक गर्मी के कारण गर्भवती महिलाओं में डिहाइड्रेशन, थकान, चक्कर आना और रक्तचाप से जुड़ी समस्याओं का खतरा बढ़ सकता है.
डॉ. शेखावत ने सलाह दी कि गर्भवती महिलाएं दिनभर पर्याप्त मात्रा में पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें. साथ ही दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक अनावश्यक रूप से धूप में बाहर निकलने से बचें. उन्होंने हल्के और सूती कपड़े पहनने, नियमित अंतराल पर आराम करने तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी होने पर तुरंत चिकित्सकीय परामर्श लेने की भी सलाह दी.
मौसम विभाग ने जताई तापमान बढ़ने की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार आगामी दिनों में तापमान में और वृद्धि हो सकती है. ऐसे में गर्मी और हीटवेव का प्रभाव और अधिक बढ़ने की आशंका है. इसे देखते हुए प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.
विशेषज्ञों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पर्याप्त पानी पीना, धूप से बचाव करना और शरीर में पानी की कमी नहीं होने देना ही स्वास्थ्य सुरक्षा का सबसे प्रभावी उपाय है. आने वाले दिनों में बढ़ती गर्मी को देखते हुए लोगों को अतिरिक्त सतर्क रहने की जरूरत होगी.
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