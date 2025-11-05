Zee Rajasthan
सरदारशहर में बड़ी कार्रवाई! XUV गाड़ी से 2.5 KG अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Churu News: राजस्थान में चूरू जिले के सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रतनगढ़ रोड स्थित राजा गार्डन होटल के पास से एक एक्सयूवी गाड़ी से 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर चित्तौड़गढ़ निवासी तस्कर 27 वर्षीय दीपक शर्मा और 30 वर्षीय रोशनलाल जाट को को गिरफ्तार किया है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Navratan prajapat
Published: Nov 05, 2025, 04:47 PM IST | Updated: Nov 05, 2025, 04:47 PM IST

सरदारशहर में बड़ी कार्रवाई! XUV गाड़ी से 2.5 KG अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Churu News: सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रतनगढ़ रोड स्थित राजा गार्डन होटल के पास से एक एक्सयूवी गाड़ी से 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर चित्तौड़गढ़ निवासी तस्कर 27 वर्षीय दीपक शर्मा और 30 वर्षीय रोशनलाल जाट को को गिरफ्तार किया है.

पुलिस द्वारा जब्त अवैध अफीम की कीमत साढ़े 12 रुपये है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ रोड पर राजा गार्डन होटल के पास नाकाबंदी के दौरान रतनगढ़ की तरफ से आई एक एक्सयूवी गाड़ी को रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम मिली.

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ निवासी 27 वर्षीय दीपक शर्मा पुत्र भगवतीलाल शर्मा और 30 वर्षीय रोशनलाल जाट पुत्र उदयराम जाट को मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम व एक्सयूवी गाड़ी को ज्तब्त कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है कि उक्त दोनों यह अवैध अफीम कहां से लेकर आए थे और कहां सप्लाई करने जा रहे थे.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

