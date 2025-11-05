सरदारशहर में बड़ी कार्रवाई! XUV गाड़ी से 2.5 KG अफीम बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार

Churu News: सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रतनगढ़ रोड स्थित राजा गार्डन होटल के पास से एक एक्सयूवी गाड़ी से 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम जब्त कर चित्तौड़गढ़ निवासी तस्कर 27 वर्षीय दीपक शर्मा और 30 वर्षीय रोशनलाल जाट को को गिरफ्तार किया है.

पुलिस द्वारा जब्त अवैध अफीम की कीमत साढ़े 12 रुपये है. थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि रतनगढ़ रोड पर राजा गार्डन होटल के पास नाकाबंदी के दौरान रतनगढ़ की तरफ से आई एक एक्सयूवी गाड़ी को रुकवाकर चेक किया गया तो उसमें 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम मिली.

इस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ निवासी 27 वर्षीय दीपक शर्मा पुत्र भगवतीलाल शर्मा और 30 वर्षीय रोशनलाल जाट पुत्र उदयराम जाट को मादक पदार्थों की तस्करी में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 2 किलो 560 ग्राम अवैध अफीम व एक्सयूवी गाड़ी को ज्तब्त कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस का कहना है कि दोनों से पूछताछ की जा रही है कि उक्त दोनों यह अवैध अफीम कहां से लेकर आए थे और कहां सप्लाई करने जा रहे थे.

पढ़ें चूरू की एक और अहम खबर

घर से एकसाथ उठी बाप-बेटी की अर्थियां, कार और स्कॉर्पियो की टक्कर में हुई दर्दनाक मौत

Churu News: सरदारशहर के उडसर गांव के पास रविवार शाम को कार और स्कॉर्पियो गाड़ी की जबरदस्त टक्कर हो गई. इसमें पिता-पुत्री की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए परिजनों की रिपोर्ट पर राजकीय उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखे हुए पिता पुत्री के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिए हैं.

एसआई रामफूल मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि गोगटिया निवासी शीशपाल पुत्र श्योचन्द जाट ने मामला दर्ज करवाया है कि मेरा भाई गोगटिया निवासी 45 वर्षीय सतपाल पुत्र श्योचंद जाट भारतीय सेवा से सेवानिवृत है और वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा पल्लू में बतौर सुरक्षा गार्ड के रूप में तैनात था. अपने परिवार सहित पल्लू में रहता था.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Churu Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-