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नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा

Rajasthan Crime: चूरू जिले की सरदारशहर पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को मामला दर्ज होने के तीन दिन के भीतर गिरफ्तार कर लिया. पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी. आरोपी से पूछताछ और अनुसंधान जारी है.

Edited byAnsh RajReported byNavratan prajapat
Published: Jun 24, 2026, 11:48 AM|Updated: Jun 24, 2026, 11:48 AM
नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा
Image Credit: Churu Rape Case

Churu Rape Case: चूरू जिले के सरदारशहर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि भोजूसर उपाधियान निवासी मनोज पुत्र दीपाराम मेघवाल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना के दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए थे.

पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सरदारशहर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की गई. नाबालिग से जुड़े अपराध को संवेदनशील मानते हुए पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया.

आरोपी की तलाश के लिए गठित की गई विशेष टीमें

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. टीमों को विभिन्न संभावित ठिकानों पर भेजा गया और लगातार निगरानी एवं तलाश अभियान चलाया गया. पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाकर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी.

तीन दिन में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते मामला दर्ज होने के मात्र तीन दिन के भीतर आरोपी मनोज पुत्र दीपाराम मेघवाल को दस्तयाब कर लिया गया. पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मिले. प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ जारी, जुटाए जा रहे साक्ष्य

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है तथा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए अश्लील फोटो और वीडियो बनाने के आरोपों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य कहां और किस रूप में मौजूद हैं. मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हुए पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला और बाल अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. नाबालिगों से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है. सरदारशहर पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है. मामले में अनुसंधान जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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