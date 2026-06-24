/नाबालिग से दरिंदगी कर फरार चल रहा था दरिंदा, 3 दिन में दुष्कर्मी को पुलिस ने दबोचा

Churu Rape Case: चूरू जिले के सरदारशहर थाना क्षेत्र में नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की एक नाबालिग पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि भोजूसर उपाधियान निवासी मनोज पुत्र दीपाराम मेघवाल ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया. पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने घटना के दौरान उसके अश्लील फोटो और वीडियो भी बनाए थे.

पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

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मामले की गंभीरता को देखते हुए सरदारशहर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की गई. नाबालिग से जुड़े अपराध को संवेदनशील मानते हुए पुलिस अधिकारियों ने इस मामले को प्राथमिकता पर लिया.

आरोपी की तलाश के लिए गठित की गई विशेष टीमें

थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों का गठन किया गया. टीमों को विभिन्न संभावित ठिकानों पर भेजा गया और लगातार निगरानी एवं तलाश अभियान चलाया गया. पुलिस ने तकनीकी और स्थानीय स्तर पर सूचनाएं जुटाकर आरोपी की गतिविधियों पर नजर रखी.

तीन दिन में पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

पुलिस की सक्रियता और सतर्कता के चलते मामला दर्ज होने के मात्र तीन दिन के भीतर आरोपी मनोज पुत्र दीपाराम मेघवाल को दस्तयाब कर लिया गया. पूछताछ के दौरान पुलिस को मामले से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य मिले. प्रारंभिक जांच और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप प्रमाणित पाए जाने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ जारी, जुटाए जा रहे साक्ष्य

थानाधिकारी ने बताया कि आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है तथा मामले से जुड़े अन्य साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं. पुलिस यह भी जांच कर रही है कि पीड़िता द्वारा लगाए गए अश्लील फोटो और वीडियो बनाने के आरोपों से संबंधित डिजिटल साक्ष्य कहां और किस रूप में मौजूद हैं. मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करते हुए पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है.

महिला एवं बाल सुरक्षा को लेकर पुलिस सतर्क

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि महिला और बाल अपराधों के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. नाबालिगों से जुड़े अपराधों में त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी पुलिस की प्राथमिकता है. सरदारशहर पुलिस की इस कार्रवाई को क्षेत्र में महिला एवं बाल सुरक्षा के प्रति पुलिस की गंभीरता के रूप में देखा जा रहा है. मामले में अनुसंधान जारी है और जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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