/सरदारशहर में सरस डेयरी में हाई वोल्टेज ड्रामा, एमडी और चेयरमैन के बीच हुआ विवाद

Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर में सरस डेयरी में उस वक्त हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जब डेयरी परिसर में डेयरी अध्यक्ष लालचंद मूंड और प्रबंधक संचालक सुरेश कुमार चौधरी के बीच टेंडर प्रक्रिया को लेकर विवाद गहरा गया.

प्रबंधक संचालक सुरेश कुमार चौधरी को कमरे से बाहर जाने से जब अध्यक्ष लालचंद मूंड ने रोका, तो तनाव की स्थिति बन गई ओर मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और सुरक्षित एमडी सुरेश को पुलिस सुरक्षा के बीच एमडी आवास पर पहुंचाया. इधर डेयरी परिसर में मौजूद दुग्ध उत्पादकों ने डेली अध्यक्ष लालचंद मूंड के नेतृत्व में नारेबाजी करने लगे.

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आपको बता दें कि एमडी और डेयरी अध्यक्ष के बीच टेंडर प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जो आज ओर तनाव की स्थिति में गहरा गया. अध्यक्ष लालचंद मूंड ने आरोप लगाया कि एमडी भ्रष्टाचार में लप्त है. एमडी की कार्यशैली में भ्रष्टाचार की बू आ रही है. हमने मार्केटिंग को लेकर 5 टेंडर करने की बात रखी, तो एमडी ने हमारी बात को ना मानते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी करने की बात कही.

एमडी ने दूध गाड़ियां लगाने की बात को लेकर 2 साल की अनुभव की मांग की है, जो उनकी हाटधर्मिता है. यह टेंडर प्रक्रिया ओपन होनी चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है. लालचंद मुंड ने कहा कि हमारी मांग पूरी नहीं होने तक हम डेयरी परिसर में प्रदर्शन जारी रखेंगे.

एमडी ने बताया कि डेयरी अध्यक्ष नियमों के विरुद्ध टेंडर प्रक्रिया जारी करवाना चाहते हैं. नियमों के विरुद्ध टेंडर प्रक्रिया जारी नहीं होगी. मार्केटिंग को लेकर 2 साल के अनुभव को हटाने की बात लालचन्द मूंड ने कही है. विपणन प्रक्रिया के मेन प्रबंधक और आरसीडीएफ को भी मेने अवगत करवा दिया है और उनको पत्र लिख दिया गया है. अगर आरसीडीएफ और डेयरी के उच्च अधिकारी इस नियम को हटाते हैं, तो चूरू डेयरी में भी नियम को हटाया जाएगा.

आपको बता दें कि डेयरी में सिक्योरिटी को लेकर टेंडर का भी विवाद हुआ. डेयरी अध्यक्ष लालचंद मूंड ने कहा कि सिक्योरिटी सिस्टम हटना चाहिए, जबकि प्रबंधक ने कहा सिक्योरिटी डेयरी के लिया बेहद जरूरी है. डेयरी की सिक्योरिटी के लिए लाइसेंस सुधा सिक्योरिटी गार्ड रखे जाएंगे. इसलिए हमने सिक्योरिटी को लेकर निविदा जारी की है. इस दौरान भारी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा. डेयरी अध्यक्ष का प्रदर्शन जारी है.

