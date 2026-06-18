Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने मानवता, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की समय पर मदद कर उसकी जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है. उनकी त्वरित सूझबूझ और प्राथमिक उपचार के चलते घायल युवक को समय रहते चिकित्सा सुविधा मिल सकी और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक

जानकारी के अनुसार, सरदारशहर-चूरू मुख्य सड़क पर ढाढरिया चारणान के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. मौके पर मौजूद लोग भी उसे तत्काल मदद की जरूरत महसूस कर रहे थे.

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सरकारी कार्य के दौरान नजर पड़ी घायल पर

इसी दौरान सरदारशहर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा एक मुलजिम को लेकर सरकारी कार्य से चूरू जा रहे थे. रास्ते में उनकी नजर घायल युवक पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बिना देरी किए अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर घायल की स्थिति का जायजा लिया. जब उन्हें लगा कि युवक की सांसें प्रभावित हो रही हैं और हालत गंभीर है, तब उन्होंने तुरंत मौके पर ही उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद युवक ने प्रतिक्रिया देना शुरू की और उसकी सांसों में सुधार आने लगा.

निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल

प्राथमिक सहायता देने के बाद एसआई रामफूल मीणा ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को निजी वाहन की मदद से तत्काल चूरू के डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.

समय पर मदद से बच सकी युवक की जान

घायल युवक की पहचान तारानगर तहसील के गोगटिया चारणान निवासी 30 वर्षीय कुलदीप पुत्र बीरबलराम जाट के रूप में हुई है. चिकित्सकों के अनुसार, यदि घायल को समय पर प्राथमिक सहायता और सीपीआर नहीं मिलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. फिलहाल उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है.

पुलिस अधिकारी के कार्य की हो रही सराहना

सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि एसआई रामफूल मीणा का यह कदम पुलिस विभाग की संवेदनशील और जनसेवा आधारित कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी उनकी तत्परता, सेवा भावना और मानवीय सोच की खुलकर प्रशंसा की.

स्थानीय लोगों का कहना है कि संकट की घड़ी में पुलिस अधिकारी ने जिस तरह तत्काल निर्णय लेकर घायल युवक की मदद की, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है. इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए जीवन रक्षक की भूमिका भी निभाती है. एसआई रामफूल मीणा की यह संवेदनशील पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और आमजन उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं.