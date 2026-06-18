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चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान

Churu News: चूरू के सरदारशहर में एसआई रामफूल मीणा ने सड़क हादसे में गंभीर घायल युवक को समय पर CPR देकर नई जिंदगी दी. घायल कुलदीप जाट को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बीकानेर रेफर किया गया. पुलिस अधिकारी की मानवता और तत्परता की हर ओर सराहना हो रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byNavratan prajapat
Published: Jun 18, 2026, 11:33 AM|Updated: Jun 18, 2026, 11:33 AM
चूरू के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने बढ़ाई खाकी की शान, सड़क पर तड़प रहे शख्स को CPR देकर बचा ली जान
Image Credit: Churu News

Churu News: चूरू जिले के सरदारशहर पुलिस थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा ने मानवता, कर्तव्यनिष्ठा और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक की समय पर मदद कर उसकी जान बचाने का सराहनीय कार्य किया है. उनकी त्वरित सूझबूझ और प्राथमिक उपचार के चलते घायल युवक को समय रहते चिकित्सा सुविधा मिल सकी और उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है.

अज्ञात वाहन की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुआ युवक
जानकारी के अनुसार, सरदारशहर-चूरू मुख्य सड़क पर ढाढरिया चारणान के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे के बाद युवक गंभीर रूप से घायल होकर सड़क किनारे पड़ा हुआ था और उसकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी. मौके पर मौजूद लोग भी उसे तत्काल मदद की जरूरत महसूस कर रहे थे.

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सरकारी कार्य के दौरान नजर पड़ी घायल पर
इसी दौरान सरदारशहर पुलिस थाने के सब इंस्पेक्टर रामफूल मीणा एक मुलजिम को लेकर सरकारी कार्य से चूरू जा रहे थे. रास्ते में उनकी नजर घायल युवक पर पड़ी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने बिना देरी किए अपना वाहन रुकवाया और मौके पर पहुंचकर घायल की स्थिति का जायजा लिया. जब उन्हें लगा कि युवक की सांसें प्रभावित हो रही हैं और हालत गंभीर है, तब उन्होंने तुरंत मौके पर ही उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया. कुछ समय बाद युवक ने प्रतिक्रिया देना शुरू की और उसकी सांसों में सुधार आने लगा.

निजी वाहन से पहुंचाया अस्पताल
प्राथमिक सहायता देने के बाद एसआई रामफूल मीणा ने मानवता का परिचय देते हुए घायल युवक को निजी वाहन की मदद से तत्काल चूरू के डीबी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में पहुंचाया. वहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उसे बीकानेर के पीबीएम अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उसका उपचार जारी है.

समय पर मदद से बच सकी युवक की जान
घायल युवक की पहचान तारानगर तहसील के गोगटिया चारणान निवासी 30 वर्षीय कुलदीप पुत्र बीरबलराम जाट के रूप में हुई है. चिकित्सकों के अनुसार, यदि घायल को समय पर प्राथमिक सहायता और सीपीआर नहीं मिलता तो उसकी जान को खतरा हो सकता था. फिलहाल उपचार के बाद उसकी स्थिति में सुधार बताया जा रहा है.

पुलिस अधिकारी के कार्य की हो रही सराहना
सरदारशहर थानाधिकारी मदनलाल बिश्नोई ने बताया कि एसआई रामफूल मीणा का यह कदम पुलिस विभाग की संवेदनशील और जनसेवा आधारित कार्यशैली का उत्कृष्ट उदाहरण है. वहीं घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने भी उनकी तत्परता, सेवा भावना और मानवीय सोच की खुलकर प्रशंसा की.

स्थानीय लोगों का कहना है कि संकट की घड़ी में पुलिस अधिकारी ने जिस तरह तत्काल निर्णय लेकर घायल युवक की मदद की, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है. इस घटना ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि पुलिस केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर लोगों के लिए जीवन रक्षक की भूमिका भी निभाती है. एसआई रामफूल मीणा की यह संवेदनशील पहल क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है और आमजन उनके इस कार्य की सराहना कर रहे हैं.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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