/Churu: इकलौते गणित शिक्षक के तबादले पर भड़के ग्रामीण, 24 घंटे का अल्टीमेटम

Churu News: राजस्थान के चूरू के सरदारशहर जिले के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मेलूसर बीकान के वरिष्ठ गणित अध्यापक रामलाल के स्थानांतरण के विरोध में मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर उतर आया.

बड़ी संख्या में ग्रामीण, अभिभावक और विद्यार्थियों के परिजन उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां जोरदार प्रदर्शन कर तबादला आदेश तत्काल निरस्त करने की मांग की. प्रदर्शन के बाद एसडीएम और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपते हुए प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया.

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अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन की चेतावनी

ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी कि यदि तय समय में स्थानांतरण आदेश वापस नहीं लिया गया तो मेलूसर बीकान सहित तीन गांवों के लोग विद्यालय पर ताला लगाकर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन शुरू करेंगे. इसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन और शिक्षा विभाग की होगी.

ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय में गणित विषय का सिर्फ एक ही शिक्षक कार्यरत था, जिनका भी तबादला कर दिया गया है. ऐसे में अब विद्यालय में गणित पढ़ाने वाला कोई शिक्षक नहीं बचेगा, जिससे करीब 800 विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होगी.

अच्छी शिक्षा के लिए करना पड़ता है संघर्ष

ग्रामीण गजानंद पारीक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को पहले ही अच्छी शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है. ऐसे में इकलौते गणित शिक्षक का तबादला छात्रों के भविष्य के साथ अन्याय है.

ग्रामीणों ने बताया कि वर्षों तक गणित शिक्षक नहीं होने के कारण विद्यालय का बोर्ड परीक्षा परिणाम करीब 33 प्रतिशत तक सिमट गया था. लेकिन वरिष्ठ अध्यापक रामलाल के आने के बाद शिक्षा व्यवस्था में बड़ा सुधार हुआ और बोर्ड परीक्षा परिणाम में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई. ग्रामीणों के अनुसार, कई विद्यार्थियों ने गणित में 100 में से 100 अंक प्राप्त किए, जबकि एक परीक्षा में 22 में से 19 विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

अनुभवी शिक्षक का तबादला विद्यार्थियों के हित में नहीं

प्रदर्शन के दौरान सरपंच जैसाराम ने कहा कि बेहतर परिणाम देने वाले अनुभवी शिक्षक का तबादला विद्यार्थियों के हित में नहीं है. उन्होंने मांग की कि छात्रों के भविष्य को देखते हुए स्थानांतरण आदेश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए.

ग्रामीणों ने दोहराया कि यदि प्रशासन ने समय रहते उनकी मांग नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा और विद्यालय में तालाबंदी कर शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी जाएगी. अब पूरे क्षेत्र की निगाहें शिक्षा विभाग और प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी हैं.