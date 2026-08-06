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Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?

सरदारशहर में कच्चा बस स्टैंड पर हाथ ठेला संचालकों को हटाने के विवाद ने बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है. निजी बस ऑपरेटर यूनियन तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई है और गुरुवार से पांच सदस्यों ने आमरण अनशन शुरू कर दिया.  
 

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Navratan prajapat
Published:Aug 06, 2026, 08:20 PM IST | Updated:Aug 06, 2026, 08:20 PM IST
Sardarshahr: बस ऑपरेटरों का आमरण अनशन, बोले बेटी ने फोन पर कहा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?
Image Credit: Sardarshahr News

Sardarshahr, Churu News: राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर कच्चा बस स्टैंड पर हाथ ठेला संचालकों को हटाने के विवाद ने अब बड़ा आंदोलन का रूप ले लिया है. एक ओर निजी बस ऑपरेटर यूनियन अपनी मांगों को लेकर तीसरे दिन भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटी हुई है.

वहीं, दूसरी ओर हाथ ठेला संचालकों ने भी विकास मंच के बैनर तले नगर परिषद के बाहर शीतकालीन धरना शुरू कर दिया है. दोनों पक्षों के आंदोलन के चलते पूरे शहर में माहौल गरमा गया है और प्रशासन के सामने समाधान निकालना बड़ी चुनौती बन गया है.

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पांच सदस्यों का आमरण अनशन
निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने गुरुवार को आंदोलन को और तेज करते हुए पांच सदस्यों का आमरण अनशन शुरू कर दिया. कच्चा बस स्टैंड पर धरने पर बैठे बस ऑपरेटरों का कहना है कि प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ता होने के बावजूद अब तक कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है.

यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं
बस ऑपरेटर यूनियन के प्रतिनिधि राजेंद्र कुमार सारण ने कहा कि उनका उद्देश्य किसी को परेशानी देना नहीं, बल्कि कच्चा बस स्टैंड की व्यवस्था में सुधार कर यात्रियों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं के कारण कई बार आवारा पशु यात्रियों को घायल कर चुके हैं और पूर्व में कई लोगों की जान भी जा चुकी है.

उन्होंने हड़ताल से प्रभावित स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों, ग्रामीण एवं शहरी यात्रियों से माफी मांगते हुए कहा कि यह आंदोलन आमजन के हित में किया जा रहा है. उन्होंने सभी से प्रशासन पर जल्द समाधान निकालने के लिए दबाव बनाने की अपील भी की, ताकि हड़ताल समाप्त हो सके और लोगों को राहत मिल सकें.

'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?'
इस दौरान राजेंद्र कुमार सारण भावुक भी हो गए. उन्होंने कहा, "हम अनशन पर बैठे हैं और हमारे परिवार भी परेशान हैं. मेरी बेटी ने फोन कर पूछा- 'पापा, आपने खाना खाया या नहीं?' लेकिन यात्रियों के हित और व्यवस्था सुधार की लड़ाई के लिए हमने अनशन का रास्ता चुना है.

वहीं, दूसरी ओर, विकास मंच के बैनर तले हाथ ठेला संचालकों ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर शीतकालीन धरना शुरू कर दिया है. विकास मंच के प्रमुख राजेंद्र राजपुरोहित अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ गए हैं. उन्होंने कहा कि गरीब हाथ ठेला संचालकों के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

रोजी-रोटी इन्हीं ठेलों पर निर्भर
राजेंद्र राजपुरोहित ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के दबाव में आकर हाथ ठेला संचालकों को हटाने की कोशिश की जा रही है, जबकि सैकड़ों परिवारों की रोजी-रोटी इन्हीं ठेलों पर निर्भर है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने हाथ ठेला संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई की, तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा.

अब एक ओर बस ऑपरेटर आमरण अनशन पर हैं तो दूसरी ओर हाथ ठेला संचालक भी धरने और अनशन पर बैठ चुके हैं. ऐसे में पूरे मामले पर शहरवासियों की नजर प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है. यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो आंदोलन और व्यापक होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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